Entertainer-Biest Robbie Williams spielt zwei Konzerte in Hamburg Stand: 20.08.2024 06:00 Uhr Wenn Robbie Williams nach Hamburg kommt, sind die Karten im Handumdrehen weg. So auch für die Konzerte am 22. und 23. August auf der Hamburger Trabrennbahn. Mit nun 50 Jahren blickt der Brite auf eine Karriere mit Höhen und Tiefen.

von Bernd Schleßelmann

Die Haare grau, Drogen angeblich tabu, ein bisschen mehr auf den Rippen: aber bei den Fans löst der Vater von vier Kindern noch immer einen Riesenhype aus. "Let me entertain you": Vier Worte, die alles sagen. Dieses charmante Großmaul, dieser notorische Womanizer, will eben nur eins: unterhalten: "Ich wurde darüber informiert, dass ich ein Entertainer sei - ich selbst wusste nicht wirklich, dass ich einer bin. Ich versuchte einfach, einen gewissen Raum auszufüllen. Man ist sehr verletzlich, wenn man auf der Bühne steht", sagte Robbie Williams über sich selbst.

Vom dicklichen Teenager zum Mega-Popstar

Robbie Williams - das war mal dieser leicht dickliche Teenager, den dann plötzlich die ganze Welt kannte. Das hat er seiner Mutter zu verdanken. Als sie von einer neu geplanten Teenie-Band erfährt, schickt sie dem Manager ein Video. Der 16-jährige Robbie wird zum Casting eingeladen und ist drin.

Take That werden die Mega-Boygroup der 90er-Jahre. Robbie Williams ist der Clown in der Band - die Rolle ist noch frei. Die strengen Vorschriften passen ihm allerdings bald nicht mehr. Nach Drogen- und Partyexzessen muss er Take That im Sommer 1995 verlassen. Eine Nachricht, die eine Massenhysterie unter den Fans auslöst, während überall noch ihr größter Hit "Back for good" läuft.

Solo von "Angel" bis "Feel"

Eine Solokarriere ohne einstudierte Choreographien, aber mit eigenen Songs: Das ist danach sein Plan. Texten kann er, ein hervorragender Sänger ist er sowieso, aber mit dem Komponieren hat er es nicht so. Guy Chambers schon. Er wird 1997 quasi sein Haus-und-Hof-Komponist. Zusammen schreiben sie in den folgenden Jahren zeitlose Hits und Hymnen - Pop-Perlen für die Charts.

Provokanter Millenium-Superstar

Robbie Williams wird der Millennium-Superstar. Exzentrisch, wie er auf einem Album-Cover kopfüber über der Skyline von Los Angeles schwebt. Provokant, wie er sich im Video von "Rock DJ" seine Haut abstreift. Smart, wie er bei seinen Konzerten den Mikrofonständer gerne zum Spazierstock umfunktioniert. Und faszinierend, wie ihm dabei Millionen Menschen zu Füßen liegen und an den Lippen hängen.

Neue Wege: "Mr. Bojangles" und Duett mit Nicole Kidman

Auf dem Gipfel seiner Karriere macht er plötzlich ein Swing-Album. Straffer Seitenscheitel, eleganter Anzug und dazu Evergreens wie "Mr. Bojangles" oder "Mack the Knife".

Dann ist da auch noch ein verführerisches Duett mit Nicole Kidman. War da was? Er soll auch Affären mit Naomi Campbell, Kylie Minogue und Geri Halliwell gehabt haben.

Spießiges Leben - und ab und zu der "alte" Robbie

Alles vorbei. Robbie Williams ist längst verheiratet und hat vier Kinder. Alkohol und Drogen hat er angeblich seit über 20 Jahren nicht mehr angerührt. "Mein Job sieht so aus: nichts, nichts, nichts, nichts, ALLES und dann wieder nichts, nichts, nichts, nichts. Wenn ich weg bin, bin ich wirklich weg. Aber wenn ich zuhause bin, bin ich wirklich zuhause und das für eine lange Zeit", beschreibt Williams seinen heutigen Alltag.

Robbie Williams führt also ein richtig spießiges Leben. Das hat er sich auch verdient - mit 50. Aber wenn er auf der Bühne steht, erwacht das Entertainer-Biest.

