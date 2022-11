Robbie Williams in der Elphi: Mit Frack, Goldkette und Orchester Stand: 16.11.2022 10:23 Uhr Robbie Williams hat am Dienstag In der Elbphilharmonie Hits aus 25 Jahren Solokarriere live mit Orchester gespielt. Dabei hat er seinen glücklichen Fans in Hamburg viel aus seinem Leben erzählt.

von Susanne Hasenjäger

Ganz klassisch im schwarzen Frack, dem Ort und dem Orchester angemessen, steht Robbie Williams auf der Bühne der Elbphilharmonie. Er sei endlich erwachsen, scherzt er über sich selbst - und kann doch nicht umhin, den verspielten, extravaganten Popstar rauszulassen: mit Rüschenschwanz am Schoß, roten Socken, und, dies ist trotz seiner 48 Jahre immer noch sexy: Robbie, den freien Blick auf Brusthaar, Goldkette und Tattoos. Zum ersten Mal spielt er seine Hits aus 25 Jahren Solokarriere in sinfonischem Gewand live.

VIDEO: Robbie Williams: Exklusives Konzert in der Elbphilharmonie (2 Min)

Künstliche Intelligenz vermählt Robbie Williams in Hamburg mit Beethoven

Wenn die Mondscheinsonate von Beethoven auf die Popmusik von Robbie Williams trifft, dann hätte dieses Experiment auch schiefgehen können. Diese Melange aus Williams und Beethoven ist eine mithilfe künstlicher Intelligenz zusammengefügte Partnerschaft - sie hätte auch nach Mario Kart klingen können, meint der Sänger scherzhaft selbst. Auch wenn das Ergebnis nicht wie Musik aus einem Computerspiel klingt - den Fans an diesem Abend sind ganz andere Dinge wichtig.

Fans schwärmen von intimer Atmosphäre in der Elbphilharmonie

"Das hier hatte einfach eine intime Atmosphäre", schwärmt ein Fan nach dem Konzert. Normalerweise spielt Robbie Williams in Stadien vor Zigtausenden. "Der macht Schnipp und die letzte Reihe fragt: Wie hoch sollen wir springen?", erzählt eine andere Zuschauerin. "Das kann kein anderer. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen."

An diesem Abend in der Elbphilharmonie genießt er sichtlich die Nähe zu seinem Publikum, gibt Tipps, wie man ein frisch gestochenes Tattoo pflegt, erzählt von Fernsehabenden daheim mit Frau und den vier Kindern - und freut sich über Fan Andrea. "Es war unfassbar", erzählt diese. "Er hat mich bei 'Lost' schon die ganze Zeit angeguckt. Vielleicht weil ich eine der wenigen war, die mitgesungen hat. Ich bin einfach nur happy."

100 Minuten Hits mit Orchester und mit Moonwalk

"Lost", die neue Single des Sängers, ist eben noch nicht so bekannt. Ansonsten spielt er in 100 Minuten nur die Hits - groß, opulent mit Orchester. Die Musik passt in die Elbphilharmonie, die Robbie, als sei er hier nicht zum ersten Mal, bestens bespielt.

Er tänzelt, swingt, moonwalkt, mal in die eine, mal in die andere Richtung. Er nutzt die Nähe zum Publikum, erzählt viel aus seinem Leben, von dem Rucksack voller Angst und Zorn, den er, voll mit Drogen und im Gefühl großer Einsamkeit, über Jahre mit sich herumgeschleppt hat.

Hohe Ticketpreise

"Ich freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr", erzählt eine Zuschauerin nach der Show begeistert - und dann hat auch wieder jeder die Chance, dabei zu sein. Na gut, jeder, der die horrenden Ticketpreise bezahlen kann. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte.

Weitere Informationen Exklusives Konzert: Robbie Williams in der Elbphilharmonie Robbie Williams in der Elbphilharmonie Hamburg, aber nicht jeder Fan kann daran teilnehmen - die Karten wurden verlost. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 16.11.2022 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Elbphilharmonie Rock und Pop