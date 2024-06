Hurricane-Festival: Friedliche Party endet mit Sonnenschein Stand: 24.06.2024 06:22 Uhr Musik, Party und eine ausgelassene Stimmung: Zehntausende Fans feiern beim Hurricane-Festival in Scheeßel bei Rotenburg - zum Abschluss sogar bei Sonnenschein. Auch die Polizei ist zufrieden.

Bei trockenem und teils sonnigem Wetter haben Zehntausende Fans den letzten Tag des Hurricane-Festivals genossen. Anders am Freitag: Zeitweise galt eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter für die Region im Landkreis Rotenburg. Am Abend war dann wegen Starkregens eine der Bühnen nicht mehr bespielbar. Insgesamt standen in diesem Jahr mehr als 80 Bands, Sängerinnen und Sänger auf dem Programm des Festivals. Darunter waren international gefeierte Künstler wie der britische Popsänger Ed Sheeran und die kanadische Rocksängerin Avril Lavigne.

Rund 75.000 Musik-Fans in Scheeßel

Die Stimmung auf dem Festival war Augenzeugen zufolge fröhlich und ausgelassen. Der Veranstalter FKP Scorpio hatte für das Wochenende mit rund 75.000 Festivalbesuchern gerechnet. Vor dem Start waren demnach rund 70.000 der 78.000 verfügbaren Tickets verkauft worden.

Videos 1 Min Poncho-Party beim Hurricane Festival in Scheeßel Es ist fast schon Tradition: Auch in diesem Jahr bleibt das Musik-Festival im Landkreis Rotenburg vom Regen nicht verschont. (22.06.2024) 1 Min

Festival verläuft überwiegend friedlich

Aus polizeilicher Sicht verlief das Festival weitgehend friedlich. Die Zahl der Straftaten war demnach relativ gering. Der Einsatzleiter der Polizei, Jörg Wesemann, zitierte als Bilanz einen Songtitel von Ed Sheeran. Das Festival sei aus polizeilicher Sicht nahezu "Perfect" gelaufen, so Wesemann. Bei der Anreise am vergangenen Donnerstag seien zunächst 27 Autofahrer aus dem Verkehr gezogen worden, da sie unter Drogeneinfluss standen. Die Cannabis-Legalisierung sei aus polizeilicher Sicht hingegen auf dem Festivalgelände kaum spürbar gewesen. Bei mehr als 70.000 Besuchern kam es lediglich zu drei angezeigten Schlägereien und zwölf Anzeigen wegen Diebstahls. Die geringe Zahl an Straftaten zeige den friedlichen Verlauf des Festivals, sagte ein Polizeisprecher. Rund 400 Polizisten waren an den drei Festival-Tagen im Einsatz.

