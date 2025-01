Die Musikwelt trauert um Marianne Faithfull Stand: 31.01.2025 16:48 Uhr Zahlreiche Musiker haben mit Bestürzung auf den Tod von Marianne Faithful reagiert. Allen voran Rocklegende Mick Jagger, der mit der Britin einst liiert war. Aber auch Iggy Pop, Nick Cave und Metallica würdigen die Sängerin.

Er sei so traurig, von ihrem Tod zu erfahren, teilte Jagger in sozialen Medien mit. "Sie war so lange Teil meines Lebens. Sie war eine wunderbare Freundin, eine wunderschöne Sängerin und eine großartige Schauspielerin." Sixties-Ikone Faithfull war im Alter von 78 Jahren am Donnerstag in London gestorben, wie ihre Musikpromotionsfirma mitteilte.

Sie werde immer in Erinnerung bleiben, hieß es in Jaggers Nachricht. Dazu wurden mehrere Fotos gepostet. Auch Jaggers Bandkollegen erinnern an Faithfull. "Ich werde sie vermissen", heißt es auf dem Instagram-Profil von Keith Richards. Richards und Jagger hatten das Lied "As Tears Go By" geschrieben, das Faithfull in den 1960er-Jahren bekanntgemacht hatte. Die Rolling Stones veröffentlichten in sozialen Medien ein altes Video, in dem Jagger das Lied sang.

Faithfull und Jagger: Traumpaar der Swinging Sixties

Faithfull, die 1946 geboren wurde, hatte ein bewegtes Leben. Sie und Jagger wurden zum Traumpaar der Swinging Sixties. Es war ein Rock'n'Roll-Leben mit Folgen: Faithfull wurde zum Junkie und lebte zwei Jahre lang auf der Straße. Im Laufe ihres Lebens feierte sie immer wieder musikalische Erfolge und spielte in mehreren Filmen mit, zum Beispiel in der Tragikomödie "Irina Palm".

Faithfull überstand mehrere gesundheitliche Krisen. Nun sei sie umgeben von ihrer geliebten Familie friedlich eingeschlafen, zitierte die britische Nachrichtenagentur PA einen Sprecher.

Iggy Pop: "Sie war ein Juwel"

"Sie war ein Juwel", so Musiker Iggy Pop auf Instagram mit und postet dazu das Cover ihres Albums "Broken English". Sänger Nick Cave würdigt sie als mutig, brillant und schön. "Wir haben nicht nur ein einzigartiges Talent verloren, sondern das gesammelte Wissen einer Generation", so seine Reaktion nach Angaben von PA. "Wir haben sie sehr geliebt."

Auch die Band Metallica erinnert online an Faithfull - Bandmitglied Lars Ulrich bedankt sich für die gute Zeit, ihre Güte, ihre großartigen Geschichten, ihre Furchtlosigkeit und ihren Beitrag zur Musik der Band und ergänzt: "Ruhe in Frieden."

Weitere Informationen 95 Min Marianne Faithfull Marianne Faithfull wurde zeitlebens gefeiert und bewundert für ihre ganz eigenen musikalischen Wege in der Popmusik. 95 Min

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 31.01.2025 | 07:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop