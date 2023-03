AnnenMayKantereit: Intimes Album an der Grenze zum Kitsch Stand: 03.03.2023 06:00 Uhr Die Band AnnenMayKantereit bringt heute ihr neues Album "Es ist Abend und wir sitzen bei mir" raus. Ein intimes und sehr persönliches Album - manchmal an der Grenze zum Kitsch.

von Danny Marques Marcalo

Das Album "12" von AnnenMayKantereit kam Ende 2020 in einer der Hochphasen der Corona-Pandemie raus. Auf dem neuen Albums bekommt man den Eindruck, dass sich seitdem viel aufgestaut hat. Etwa bei dem Song "Lass es kreisen".

Das Album ist ziemlich abwechslungsreich. Laut, leise, schnell, langsam, Songs über Drogen: Und über Erdbeerkuchen:

Und der Erdbeerkuchen

Den musst du mal versuchen

Der Erdbeerkuchen

den musst du mal probieren

der ist nicht mehr lange hier. Refrain von "Erdbeerkuchen"

Anfänge als Kölner Schülerband

AnnenMayKantereit fing mal als Kölner Schülerband an, zwei der drei Bandmitglieder leben aber mittlerweile in Berlin. Die Band ist gigantisch erfolgreich: mit Preisen überhäuft, millionenfach gestreamt, die Konzerte schnell ausverkauft. Die drei versuchen aber am Boden zu bleiben. Bewusst hätten sie sich Gäste in den Proberaum eingeladen, erste Hörerinnen und Hörer, die direkt Feedback geben. "Das hat auch etwas Intimes, dass man jemanden zu sich einlädt", sagt Drummer Severin Kantereit auf dem Youtubekanal der Band. "So ein bisschen auch das Gefühl, man lädt sich jemanden zuhause in die Küche, oder in seinen Balkon ein und erzählt sich was."

Das Intime hört man dem Album an. Manchmal ist es schon hart an der Grenze zum Kitsch. Für so viel Nostalgie wie in "Als ich ein Kind war" sind die drei Musiker, alle um die 30, eigentlich zu jung.

Als ich ein Kind war, gab's kein Internet

Keinen Bildschirm neben dem Bett

Das Telefon hatte ein Kabel

Und wenn ich Fernsehen schauen wollte musste ich fragen. Strophe aus "Als ich ein Kind war"

"Es ist Abend und wir sitzen bei mir": Positives Album

Textlich sind die Wortspielereien nicht alle geglückt. Vom "Reim dich, oder ich fress dich" vieler anderen deutschen Bands sind AnnenMayKantereit aber weit entfernt. Insgesamt ist es ein optimistisches, positives Album. "Katharina" im gleichnamigen Song wird Mut gemacht.

Du glaubst nicht mehr daran, dass du alles haben kannst.

Es gibt so viel für dich. Ich glaub daran.

Katharina: Ich glaub an dich.

So viele Zweifel: Die brauchst du nicht. Auszug aus "Katharina"

"Es wird Abend und wir sitzen zusammen" ist ein richtig schönes Album. Reif, musikalisch vielfältig, persönlich. Ziemlich locker schreiben AnnenMayKantereit ihre Erfolgsgeschichte weiter. Die Band kommt auf Tour auch in den Norden, viele Konzerte sind schon ausverkauft. Für die Auftritte auf der Hamburger Trabrennbahn am 25.August und einen Tag später auf der Expo Plaza in Hannover gibt es aber noch Karten.

