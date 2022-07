Airbeat One 2022: Festival der Elektro-Musik Stand: 10.07.2022 22:39 Uhr In Kooperation mit ARTE hat NDR.de Konzerte vom Airbeat One in Neustadt-Glewe im Stream gezeigt. Einige Auftritte - wie Will Sparks oder Martin Knight - gibt es später auch als Video on demand.

Viele Acts, die ursprünglich für 2020 und 2021 angekündigt waren, waren weiterhin dabei. Dazu gehörten Headliner wie Dimitri Vegas & Like Mike, Kygo und Tiësto. Auch Paul Kalkbrenner, Lost Frequencies, Alle Farben, Robin Schulz, Vize und Hugel waren dabei.

Das waren die Streams am Sonntag:

- Martin Solveig

- Vini Vici

- Yellow Claw

- Afrojack

- Armin van Buuren

- KHSHMR

Martin Solveig - House aus Frankreich

Ursprünglich sang Martin Solveig mal in einem Kirchenchor. Doch schon im frühesten Teenageralter bekam der Franzose erste Turntabels und fand Freude am Auflegen. Heute ist der 45-Jährige einer der bekanntesten DJs weltweit - und einer, der auch selbst singt. "Hello" aus dem Jahr 2010 ist sein bis heute größter Hit; das Musikvideo, in dem er auf einem Platz der French Open gegen Musikerkollegen Bob Sinclar Tennis spielt, ikonisch. Oftmals arbeitet Solveig mit der kanadischen Elektropopband Dragonette zusammen.

Afrojack - Durchbruch mit "Give Me Everything"

Der niederländische DJ Nick van de Wall alias Afrojack ist seit über zehn Jahren eine Größe im Geschäft. Erste Auftritte hatte der aus Spijkenisse stammende Afrojack in der nahen Großstadt Rotterdam. Dort begann er, sich in der niederländischen DJ-Szene zu etablieren. "Give Me Everything", das er 2011 zusammen mit anderen Musikern wie Pitbull veröffentlichte, brachte ihm endgültig den kommerziellen Durchbruch. Diverse Hits, Touren und Gigs sollten folgen. 2021 schließlich war Afrojack als Pausenact gebucht, als der Eurovision Song Contest in seiner Heimatstadt Rotterdam Station machte.

Armin van Buuren - Perfektionist der EDM-Szene

Der King of Trance gibt sich die Ehre: Armin van Buuren gehört zur weltweiten Elite in Sachen DJ und Produktion. Inspiriert von Genregrößen wie Jean-Michel Jarre produziert er seit Mitte der 90er-Jahre elektronische Musik und begann ein paar Jahre später auch mit dem Auflegen. Armin van Buurens Singles und Alben erreichten zahllose Chartplatzierungen - vor allem in seiner Heimat, den Niederlanden. Das 2018 veröffentlichte "Blah Blah Blah" wurde zu dem Festivalhit des Sommers und erzielte auf YouTube über 600 Millionen Aufrufe.rika.

KSHMR - Songwriter und DJ aus Kalifornien

KSHMR heißt eigentlich Nils-Hollowell-Dhar und schaffte seinen Durchbruch als Musikproduzent 2010 mit dem Song "Like a G6" von der Gruppe Far East Movement. Damals war er noch Teil eines Produzenten-Duos namens The Cataracs. Ein Jahr vor dessen Auflösung produzierte das Duo noch den Hit "Hey Now" zusammen mit Martin Solveig. Zwar wollte KSHMR auch solo nur als Produzent arbeiten, seit 2016 tritt er aber auch live als DJ auf. Hinter wie vielen Songs KSHMR als Musikschaffender eigentlich steckt, ist nur noch schwer zu rekonstruieren - ein Händchen für Hits hat er aber auf jeden Fall.

Das waren die Streams am Sonnabend:

- Mark Knight

- W&W Part 1

- Claptone

- Will Sparks

- W&W Part 2

- Steve Aoki

- Vintage Culture

Größtes elektronisches Musikfestival in Norddeutschland

Die Veranstalter in Neustadt-Glewe rechneten mit 65.000 Besucherinnen und Besuchern pro Tag, planten also mit voller Auslastung. Zehntausende Musik-Fans vor einer einzigartigen Kulisse mit atemberaubenden Pyro-Effekten, dazu die neueste und beste Musik, die das Dance-Business zu bieten hat: Auf Norddeutschlands größtem elektronischen Musikfestival legten die bekanntesten DJs, Produzentinnen und Produzenten der Welt ihre Hits auf. Alle Informationen des Veranstalters sind auf der offiziellen Website von Airbeat One 2022 zu finden.

