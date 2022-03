20 Jahre Maybebop: Band trifft mit Ukraine-Lied einen Nerv Stand: 23.03.2022 14:25 Uhr Zum 20-jährigen Bestehen spielt die a cappella-Band Maybebop ein Best Of ihrer Songs bei drei Konzerten mit der NDR Radiophilharmonie in Hannover. Unterdessen geht ihr Ukraine-Song "Lied vom Nicht-Verstehen" viral.

von Marcus Stäbler

Über eine halbe Million Aufrufe innerhalb von vier Wochen auf der Plattform Youtube sind ein deutliches Zeichen. Maybebops "Lied vom Nicht-Verstehen" trifft einen Nerv. Mit der aktuellen Version ihres Songs reagieren die vier Sänger von der a cappella-Band auf die aktuellen Ereignisse in der Ukraine. Das musste einfach sein, betont der Countertenor Jan Bürger.

"Lied vom Nicht-Verstehen": Song zum Krieg in der Ukraine

"Als der Krieg begann, haben wir gesagt: Ok, wenn wir Konzerte geben, dann müssen wir in irgendeiner Form Stellung dazu beziehen", erzählt Bürger. "Weil die Menschen aus ihrem Alltag abends in unser Konzert kommen und dann da sitzen und denken: Das hier ist Unterhaltung, aber eigentlich darf man das ja gerade nicht, weil dieser fürchterliche Krieg ausgebrochen ist in der Ukraine. Und genau so geht es uns ja auch auf der Bühne." Deshalb haben Bürger und seine drei Kollegen ihre Konzerte in den vergangenen Wochen mit diesem Song begonnen - und damit viele Menschen berührt.

Maybebop: Früher Boygroup-Medleys, heute Familienväter

Die Band Maybebop ist ja vor allem mit ihren Ohrwurm-Melodien, griffigen Arrangements und witzigen Texten bekannt geworden. Doch sie hat sich weiterentwickelt, wie ihr Countertenor erklärt: "Vor 15 Jahren haben wir noch Boygroup-Medleys gesungen. Was aus der jetzigen Sicht undenkbar erscheint. Weil wir jetzt alle Anfang-Mitte 40 sind und Familienväter. Und so haben wir gedacht, muss unser Repertoire auch mit uns reifen. Ich habe das Gefühl, dass wir das ganz gut hinbekommen haben und dass wir - schlimmes Wort - 'authentisch' geblieben sind. Dass wir uns mit den Sachen, die uns bewegen, entwickelt haben."

Auftritt mit der NDR Radiophilharmonie in Hannover

20 Jahre sind eine lange Zeit für eine Gruppe, die jedes Jahr rund 100 Auftritte zusammen hat. Diesen Geburtstag feiern Jan Bürger und seine Kollegen von Maybebop zusammen mit der NDR Radiophilharmonie. Direkt nach dem ersten Probetag berichtet Bürger: "Wir haben stundenlang mit dem Orchester geprobt und die Stücke teilweise das erste Mal angespielt. Neue Arrangements sind dabei. Unter anderem auch unsere Version des Erlkönigs, aber dann für Orchester und uns vier Solisten arrangiert. Wir singen also nur die Solopartien, aber zu einem Orchesterarrangement, das wahnsinnig Spaß macht."

Die Jubiläums-Shows von Maybebop An drei Abenden hintereinander tritt Maybebop mit der NDR Radiophilharmonie im Großen Sendesaal des NDR in Hannover auf. Das erste Konzert am Donnerstag, 24. März, überträgt NDR Kultur live.

