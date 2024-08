Das aktuelle M'era-Luna-Wetter: Sonnencreme oder Regenschirm? Stand: 08.08.2024 16:36 Uhr Im vergangenen Jahr war das M'era Luna Festival trocken und heiß - bis ein plötzlicher Platzregen das Festival überschwemmte. Mit welchem Wetter die Besucher*innen vom 9. bis 11. August 2024 rechnen müssen, zeigt unser Überblick.

Um es vorwegzunehmen, es sind Regen und Sonne angesagt. Das macht die ohnehin komplexe Outfit-Planung leider nicht einfacher. Freitag Regenboots und Sonnabend mit Restrisiko Sonnenschirm. Und wie viel Lichtschutzfaktor hat eigentlich mein Make-up? Für alle, die zum Gothic- und Rock-Treffen nach Hildesheim reisen, ist es quasi existentiell, Kleidung, Accessoires und weitere Ausrüstung gut zu planen. Wie wird also das Wetter? Als Hilfestellung hier die Prognose der Meteorolog*innen des ARD Wetterkompetenzzentrums für das Festival.

Freitag, 9. August - Wind und ein wenig Regen

Am Freitag schieben sich nach anfänglichen Auflockerungen schon bald dichte Wolkenfelder vor die Sonne, wobei diese am Vormittag höchstens ein paar Tropfen bringen. Am Nachmittag und Abend hat es die Sonne weiterhin schwer und im Verlauf sind ein paar Schauer möglich. Die Temperatur erreicht 24 bis 25 Grad und der Südwestwind lebt mäßig bis frisch auf, dabei können kurzzeitig starke bis steife Böen von 45 bis 60 km/h auftreten. In der Nacht zum Sonnabend ziehen die vom Abend verbliebenen Schauer rasch südostwärts ab und anschließend lockert bzw. klart der Himmel häufiger auf. Die Luft kühlt von anfänglichen 21 Grad allmählich auf 13 Grad ab und der eingangs mäßige und böige Südwestwind flaut weitgehend ab.

Samstag, 10. August - trocken und warm, die Sonne zu Gast

ist dabeiAm Sonnabend scheint zunächst häufig die Sonne. Ab dem Vormittag verdecken zwar häufiger Wolken die Sonne, es dominiert aber weiterhin der freundliche und trockene Eindruck. Bis zum späten Nachmittag steigt die Temperatur auf 25 Grad Der westliche Wind weht dazu schwach bis mäßig mit einzelnen frischen Böen. Die Nacht zum Sonntag verläuft eingangs wolkig, später häufiger aufgelockert bis gering bewölkt und trocken bei minimal 15 Grad. Der schwache Wind ist kein Thema.

Sonntag, 11. August - noch ein bisschen wärmer

Am Sonntag überwiegt von früh bis spät der Sonnenschein, auch wenn sich einige lockere Schönwetterwolken am Himmel zeigen. Das Thermometer klettert auf 27 Grad und der von West auf Nord drehende Wind ist schwach und nur leicht böig unterwegs.

Hinweis der Redaktion: Dieser Text wird bis zum 12. August 2024 täglich aktualisiert. Wettermodelle unterliegen - auch mit der heutigen Technik - noch gewissen Ungenauigkeiten. Diese Vorhersage ist also immer mit dem Fünkchen Vorsicht zu genießen, das man in Norddeutschland im Umgang mit Regenschirmen und Wetterprognosen ohnehin braucht.

