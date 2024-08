Auf der Club und der Main Stage spielen am Sonnabend, 10. August 2024: Front 242 ASP London After Midnight Suicide Commando Assemblage 23 Saltatio Mortis Deine Lakaien She Past Away Hämatom Funker Vogt The Cassandra Complex Oomph! S.P.O.C.K Die Herren Wesselsky Centhron Lacrimas Profundere Rroyce Hell Boulevard Re.Mind Steril Schwarzer Engel

Auf der Club und der Main Stage spielen am Sonntag, 11. August 2024:

Die Krupps

VNV Nation

[:SITD:]

Combichrist Old School

Lord Of The Lost

Welle: Erdball

Schandmaul

Deathstars

Dartagnan

Das Ich

Zeraphine

[x]–Rx

Eden weint im Grab

Stahlmann

Future Lied To Us

JanRevolution

Extize

Erdling