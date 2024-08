M'era Luna Festival 2025: Erste Headliner stehen schon fest Stand: 20.08.2024 13:13 Uhr Die ersten Tickets sind bereits für die 25. Ausgabe des M'era Luna im August 2025 im Vorverkauf. Mit Bands wie Eisbrecher und And One stehen die ersten Headliner für das Festival am 9. und 10. August in Niedersachsen fest.

Kaum ist das M'era Luna 2024 zu Ende gegangen, beginnt die Vorfreude auf die Jubiläums-Ausgabe im nächsten Jahr. 25 Jahre wird das Festival 2025 alt - gefeiert wird dann am 9. und 10. August. 16 Acts stehen bereits fest. Headliner werden Eisbrecher und And One sein.

Funker Vogt holt ausgefallene Show aus 2024 nach

Zudem haben Heilung, Subway to Sally, Blutengel, Lacuna Coil, Covenant, In Strict Convidence, Universum 25, Corvus Corax, Rotersand, Ost+Front, Coppelius, Faderhead, Leæther Strip und Tanzwut zugesagt. Subway to Sally und Corvus Corax werden sogar ein Special-Set im Gepäck haben. Und Funker Vogt werden ihre ausgefallene Show aus diesem Jahr 2025 nachholen.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 12.08.2024 | 08:10 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hildesheim M'era Luna