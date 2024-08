Das M'era-Luna-Wetter: Sonnencreme oder Regenschirm? Stand: 07.08.2024 11:56 Uhr Im vergangenen Jahr war das M'era Luna Festival trocken und heiß - bis ein plötzlicher Platzregen das Festival überschwemmte. Mit welchem Wetter die Besucher*innen vom 9. bis 11. August 2024 rechnen müssen, zeigt unser Überblick.

Um es vorwegzunehmen, es ist Regen und Sonne angesagt. Dass macht die ohnehin komplexe Outfit-Planung, leider nicht einfacher. Freitag Regenboots und Sonnabend mit Restrisiko Sonnenschirm. Und wie viel Lichtschutzfaktor hat eigentlich mein Make-up? Für alle, die zum Gothic- und Rock-Treffen nach Hildesheim reisen, ist es quasi existentiell, Kleidung, Accessoires und weitere Ausrüstung gut zu planen. Wie wird also das Wetter? Als Hilfestellung aktualisieren wir diesen Beitrag täglich mit Hilfe der Meteorolog*innen von "WetterWelt".

So sieht die M'era-Luna-Woche aktuell aus

Die Vorschau auf das M'era-Luna-Wetter

Für den Anreisetag sieht es nicht so gut aus: Am Freitag sind zwar 23 Grad, aber Regen angesagt - nicht so ideal also, um vor den Lesungen und der Warm-up-Party am Freitagabend die Zelte aufzuschlagen. Am Sonnabend bleibt es überwiegend trocken, die Temperaturen steigen auf bis zu 25 Grad, leichte Schauer sind aber möglich. Diese könnten die Festivalbesucher auch am Sonntagmorgen noch treffen, am Nachmittag soll es dann aber aufklaren und sonnig werden.

Hinweis der Redaktion: Dieser Text wird bis zum 12. August 2024 täglich mit Daten von unserem Partner "WetterWelt" aktualisiert. Wettermodelle unterliegen - auch mit der heutigen Technik - noch gewissen Ungenauigkeiten. Diese Vorhersage ist also immer mit dem Fünkchen Vorsicht zu genießen, das man in Norddeutschland im Umgang mit Regenschirmen und Wetterprognosen ohnehin braucht.

