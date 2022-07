SHMF: Gregory Porter in Neumünster - das Publikum war begeistert Stand: 28.07.2022 08:00 Uhr Seit zwei Jahren warten Fans beim SHMF auf den Soulsänger Gregory Porter - gestern war er mit seiner Band zu Gast in den Holstenhallen in Neumünster. Nach den Absagen von 2020 und 2021 hat es endlich mit dem Konzert des Weltstars geklappt. Beitrag anhören 4 Min

von Doreen Pelz

Der amerikanische Jazz und Soul Sänger kommt mit 20 min Verspätung auf die Bühne. Sein Gepäck sei auf der Reise verloren gegangen und beim Suchen danach am Flughafen habe er sich den Rücken verrenkt. Das habe noch behandelt werden müssen. Das Publikum Neumünster nimmt es ihm nicht übel. Die Besucher der fast ausverkauften Holstenhallen mussten schließlich nahezu drei Jahre auf Gregory Porter warten. "Ich hätte nie gedacht ihn mal live zu sehen. Ich sitze sonst auf meiner Couch mit meinem Wein und höre die Musik. Ich finde seine ganze Erscheinung gut und vor allem seine Stimme", schwärmt ein Zuschauer.

Das Publikum in Neumünster war von Gregory Porter begeistert

Spätestens mit einem Lob für die schöne Stadt Neumünster hat Porter das Publikum auf seiner Seite. Sie klatschen bei seinem bekanntesten Song "Liquid Spirit" und geben für die Soli der einzelnen Musiker der Band frenetisch Applaus. Trotz der Größe der Halle fühlt es sich immer wieder wie in einem Jazz Club an. Bei vielen Stücke wird improvisiert, ob Saxofon, Kontrabass oder Hammond-Orgel, jeder bekommt seinen Raum auf der Bühne und in der Musik.

Die Band mache immer noch Musik wie vor 15 Jahren als sich Gregory Porter, Schlagzeuger Emanuel Harrold und Pianist Chip Crawfort das erste Mal in Harlem New York getroffen haben. Gregory Porter findet das toll. "Die Sicherheit mit meiner Band hilft mir meine Botschaft zu vermitteln. Wir kennen uns seit Jahren. Und dann nehme ich manchmal die Stimmung des Publikums auf, singe einen Song, den ich fünf Jahre nicht gesungen habe und die Jungs spielen mit." Beim Publikum kommt die Spielfreude an und nach gut zwei Stunden Konzert gibt es Standing Ovations und eine Zugabe.

SHMF: Weitere Konzerte von Popmusikern

In den nächsten Wochen gibt es neben klassischer Musik weitere Konzerte von Popmusikern. Vor allem das junge Publikum wird kommende Woche Dienstag in Neustadt in Holstein bei dem Deutschen Musiker Joris erwartet. Der Weltstar und R’n‘B Legende Tom Jones folgt am Sonnabend in Kiel. Am 9. August gibt dann der Rapper Danger Dan mit seinen Solosongs am Klavier in der Kulturwerft Gollan in Lübeck sein Debüt beim SHMF. Für alle drei Konzerte gibt es nur noch wenige Karten.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 28.07.2022 | 06:20 Uhr