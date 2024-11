Festspiele MV 2025: Viele Stars zum 35-jährigen Jubiläum Stand: 22.11.2024 06:00 Uhr Im kommenden Jahr feiern die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern ihr 35-jähriges Bestehen. Einige Programm-Höhepunkte wurden jetzt bekanntgegeben. Unter anderem treten Cellistin Anastasia Kobekina, Geigerin Anne-Sophie Mutter und Dirigenten-Legende Herbert Blomstedt 2025 auf.

von Axel Seitz

Mit rund 20 Konzerten darf die Cellistin Anastasia Kobekina den Festspielsommer 2025 prägen. Die 30-Jährige hatte 2016 bei den Festspielen den Solistenpreis gewonnen. Auch wenn die genaue Programmübersicht erst im Januar veröffentlicht wird, verrät Intendantin Ursula Haselböck bereits jetzt schon ein wenig, worauf sich das Publikum freuen darf: "Anastasia wird die gesamte Bandbreite des Cellos bieten. Sie wird mit einer Jazzpianistin zu erleben sein, mit großen Orchesterkonzerten, in kammermusikalischen Formaten, und natürlich wird sie auch mit regionalen Partnern zusammenarbeiten. Wir haben uns ein ganz besonderes Projekt im Volkstheater Rostock ausgedacht."

Dirigenten-Legende Blomstedt in Wismar

Während Kobekina das Finale im kommenden September gemeinsam mit der NDR-Radiophilharmonie in der Neubrandenburger Konzertkirche bestreitet, kommt zum Auftakt am 13. Juni der wohl älteste aktive Dirigent nach Mecklenburg-Vorpommern: "Mit Herbert Blomstedt haben wir eine absolute Legende am Dirigenten-Pult in der St.-Georgen-Kirche in Wismar zur Eröffnung der Festspiele. Er hat schon eine lange Karriere hinter sich. Ich bin aber immer wieder beeindruckt, wie fit und wie agil und fast jugendlich wirkt mit seinen 97 Jahren", erzählt Intendantin Haselböck.

Anne-Sophie Mutter kommt nach Redefin

1997 war Blomstedt das erste Mal bei den Festspielen zu Gast. Im gleichen Jahr wie ein anderer Weltstar, der 2025 erneut in Mecklenburg-Vorpommern gastiert: Anne-Sophie Mutter zu präsentieren, ist schon was wirklich Besonderes und etwass, das wir sehr bewusst im Jubiläumsjahr gönnen", sagt Haselböck. Die Geigerin kommt vor allem mit dem Royal Philharmonic Orchestra und Vasily Petrenko.

Zudem spielt sie Musik von John Williams, dem mit ihr eng befreundeten Oscar- und Grammy-Preisträger. Der US-Amerikaner hat ihr auch ein Violinkonzert geschrieben hat, dass sie hier aufführen wird. "Also das ist wirklich ein ganz, ganz besonderes Konzerthighlight des nächsten Sommers, natürlich im Landgestüt Redefin", freut sich Haselböck.

Schloss Bothmer: NDR Bigband und Heinz Erhardt

Die Festspielintendantin blickt zudem auf das große Open-Air im Park von Schloss Bothmer, wenn dort Ende August die Ensembles des NDR das Wochenende gestalten: So wird die NDR Bigband Heinz Erhardt zu Gehör bringen: "Die Enkelin von Heinz Erhardt hat auf dem Dachboden unbekannte Manuskripte ihres Großvaters gefunden. Die NDR Bigband hat das dann arrangiert, arrangieren lassen, und das wird aufgeführt. Mit Annette Frier, Stefan Gwildis und Dietmar Bär, die sprechen, singen und swingen."

Darüber hinaus feiern sich die Festspiele selbst, mit dem Format 360 Grad in Ulrichshusen. Schwerin wird erneut Schauplatz des Fahrradkonzerts und auch das Kleine Fest im Großen Park von Schloss Ludwigslust gehört zum Programm des Festivals im Sommer 2025.

Der Vorverkauf für ausgewählte Konzerte der Festspiele, unterstützt vom NDR, startet am 29. November.

