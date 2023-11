Kammermusik-Gemeinde Hannover Stand: 08.10.2023 20:12 Uhr Die Kammermusik-Gemeinde Hannover ist eine gemeinnützige Organisation, die ihre Aufgabe in der Förderung von erstklassiger internationaler Kammermusik sieht. Die Konzerte finden in der Galerie & Orangerie Herrenhausen statt.

Die Kammermusik-Gemeinde e.V. Hannover wurde 1929 gegründet mit dem Ziel der Förderung von Kunst und Kultur. In über 90 Jahren hat dieser gemeinnützige Verein zahlreiche Konzerte auf höchstem internationalem Niveau in Hannover veranstaltet.

Konzerte in der Orangerie Herrenhausen

Die "Musikgemeinde Hannover" wurde unter maßgeblichem Einfluss des Fabrikanten Heinz Appel gegründet und zählte kurz darauf bereits 750 Mitglieder und Mitgliederinnen. Das erste Konzert fand im Oktober 1929 mit dem Guarneri Quartett statt. Seit der Gründung hat sich der Verein stetig weiterentwickelt und sich deutschlandweit einen Namen gemacht.

Für die Konzertreihe "Nahklang" werden jedes Jahr für rund acht Konzerte sowohl international etablierte Künstler und Künstlerinnen als auch erstklassige Ensembles eingeladen. Seit der Saison 2017/18 finden die Konzerte in der Galerie & Orangerie Herrenhausen statt. Konzertbesucher und -besucherinnen haben am Veranstaltungstag ab 17.30 Uhr freien Eintritt in die Herrenhäuser Gärten.

Die Kammermusik-Gemeinde e.V. Hannover ist Kulturpartner von NDR Kultur.

Kammermusik-Gemeinde e.V. Königstraße 36

30175 Hannover

Tel. (0511) 323581

info@kammermusik-hannover.de



Veranstaltungsprogramm und weitere Informationen auf der Website der Kammermusik-Gemeinde

Karte: Hier sitzt Kammermusik-Gemeinde Hannover

Weitere Informationen Kulturpartnerschaften - Mit wem? Wo? Und warum? Mit mehr als 140 Kultureinrichtungen möchte NDR Kultur die Kultur im Norden sichtbar, hörbar, erlebbar zu machen. mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik