Ernst von Siemens Musikpreis geht 2025 an Sir Simon Rattle Stand: 16.01.2025 15:43 Uhr Der Ernst von Siemens Musikpreis geht 2025 an Sir Simon Rattle. Der Preis zählt zu den wichtigsten Preisen für Komponisten, Interpreten oder Musikwissenschaftler und ist mit 250.000 Euro dotiert. Unter anderem Benjamin Britten, Claudio Abbado oder Anne-Sophie Mutter haben ihn in den vergangenen Jahren bekommen.

"Sir Simon Rattle ist einer der wichtigsten und prägendsten Dirigenten unserer Zeit. Er steht für herausragende Interpretationen, für Offenheit gegenüber unterschiedlichen musikalischen Genres sowie für ein unvergleichliches Engagement in der Vermittlungsarbeit", heißt es in der Begründung der Jury. Das Preisgeld will Rattle nutzen, um den Aufbau eines Orchesters aus historischen Instrumenten weiterzuführen, das innerhalb des BR Symphonieorchesters gegründet wurde. "Zum ersten Mal überhaupt wird es eingebettet in einem Sinfonieorchester ein Originalklangorchester geben - mit denselben Musikern", schildert Rattle die Idee im Gespräch mit NDR Kultur. "Es war wichtig für mich, das Preisgeld so zu nutzen, dass ich es direkt in die Musik zurückgebe."

Rattle ist seit 2023 Chefdirigent in München

Rattle stand in seiner langen Karriere als Chefdirigent an der Spitze von vier Orchestern. Direkt nach dem Abschluss des Studiums an der Royal Academy of Music in London wird er Chefdirigent beim City of Birmingham Orchestra, welches er zu einem weltweit erfolgreichen Orchester aufbaut. Er wechselt zu den Berliner Philharmonikern und anschließend zum London Symphony Orchestra. Seit der Saison 2023/24 ist er Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks.

Verleihung am 17. Mai

Die Verleihung des Ernst von Siemens Musikpreises findet am 17. Mai 2025 im Herkulessaal der Münchner Residenz statt. Die Laudatio auf Sir Simon Rattle hält der britisch-jamaikanische Opernsänger Sir Willard White.

