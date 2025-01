Die NDR Radiophilharmonie beim 41. Festival Internacional de Música de Canarias Stand: 28.01.2025 06:00 Uhr Die NDR Radiophilharmonie spielt beim Internationalen Musikfest der Kanaren 2025. Das Festival findet zeitgleich auf Gran Canaria und auf Teneriffa sowie auf weiteren Bühnen auf den restlichen Kanarischen Inseln statt.

Seit einem halben Jahr ist der neue Chefdirigent der NDR Radiophilharmonie, Stanislav Kochanovsky, im Amt. Innerhalb des Sendegebiets hat es schon einige kleinere Reisen gegeben, nach Lübeck, Wolfsburg oder Wismar, zum Beispiel. Aber jetzt stand die erste Auslandstournee an - nur für vier Tage, aber immerhin. Zusammen mit dem usbekischen Pianisten Behzod Abduraimov ging es nach Gran Canaria und Teneriffa, zum 41. Internationalen Musikfest der Kanaren. Und das in bester Gesellschaft. Klingt also nach einer Traumreise! Christiane Irrgang hat nachgefragt.

Fantastische Tour

Der Orchestermanager Matthias Ilkenhans ist hin und weg von der Reise: "Die Kanaren-Tour war fantastisch! Wir sind bei einem großen, renommierten Festival aufgetreten, neben Orchestern wie der Camerata Salzburg, den Münchner Philharmonikern und dem Orchester der Suisse Romande und haben zwei ausverkaufte Konzerte in spektakulären Sälen direkt am Wasser gegeben. Das Publikum - vom Alter her sehr gemischt und nach meinem Eindruck überwiegend einheimisch – hat den Solisten und das Orchester mit großem Jubel gefeiert."

Premiere für Stanislav Kochanovsky

Für wintermüde Deutsche kaum zu glauben: Aber der russische Dirigent Stanislaw Kochanovsky war noch nie auf den kanarischen Inseln - weder in den Ferien noch dienstlich: "Nein, ich war noch nie dort. Es ist meine erste Auslandstournee mit dem Orchester." Carlos Campos Medina, Bratschist bei der NDR Radiophilharmonie, hatte hingegen ein Heimspiel: "Als Gran Canarier finde ich das sehr luxuriös, auf diesen Mini-Inseln mitten im Atlantik eines der wichtigsten Klassikmusik-Festivals der Welt zu haben. Das Festival gibt es inzwischen seit 41 Jahren. Es waren schon die besten Orchestern und Dirigenten der Welt zu Gast."

Heimspiel für den Bratschisten Carlos Campos Medina

Für Carlos ist es ein Gänsehautmoment, auf dem Festival spielen zu dürfen, denn: "Im Auditorio Alfredo Kraus, dem Konzertsaal auf Gran Canaria, bin ich groß geworden. Ich war jeden Freitag im Orchesterkonzert in der ersten Reihe mit meinen Eltern. Dort habe ich auch mein erstes Konzert selbst gespielt, zum ersten Mal auch als Solist mit Orchester gespielt - das war alles auf dieser Bühne. Und jetzt komme ich mit meiner Hannover-Familie zurück, um für meine Gran Canaria-Familie zu spielen."

Die Konzertsäle sind architektonische Perlen

Seine Mutter hatte sich und der Familie für das Konzert in Las Palmas fast alle verfügbaren Karten gesichert. Doch auch das spektakuläre Auditorio de Tenerife in Santa Cruz war im Nu ausverkauft. Beide sind spektakuläre Gebäude und weltweit bekannte Konzertsäle. Carlos Campos Medina sagt: "Das Auditorio de Tenerife in Santa Cruz ist vor allem von außen sehr bekannt. Es wurde von Santiago Calatrava erbaut. Aber das Auditorio Alfredo Kraus in Las Palmas ist nicht nur von außen toll, auch die Akustik ist fantastisch: sehr warm. Es ist angenehm dort zu spielen." Außerdem hat das Publikum eine spektakuläre Sicht, denn hinter der Bühne gibt es ein riesiges Fenster, und so spielt das Orchester immer vor dem Meer. "Das sieht aus wie eine Postkarte auf der Bühne", schwärmt Campos Medina.

Auf dem Programm: Melancholische Melodien

Aber natürlich kamen Einheimische und Feriengäste nicht wegen der schönen Aussicht, sondern wegen der Musik. Auf dem Programm standen Rachmaninows drittes Klavierkonzert in d-Moll und Tschaikowskys Sinfonie Nr. 6, die "Pathétique". Es war ein Abend voller melancholischer Melodien und mit viel Pathos. Die NDR Radiophiharmonie spielte diese Werke an beiden Konzertabenden beim Internationalen Musikfest der Kanaren: am Dienstag auf Gran Canaria und am Mittwoch auf Teneriffa. "Das ganze Orchester freute sich sehr darauf", sagt Chefdirigent Kochanovsky.

Einen Mitschnitt gibt es nicht. Doch Teile des Programms spielte die NDR Radiophilharmonie am 17. Januar 2025 in Wolfsburg. Dieses Konzert können Sie hier nachhören.

