Alan Gilbert bleibt Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters

von Marcus Stäbler

Alan Gilbert möchte die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester langfristig fortsetzen. Deshalb hat der renommierte US-amerikanische Dirigent seinen Vertrag verlängert: "Es ist ein Orchester, dem das, was es tut, wirklich viel bedeutet. Es gibt jedes Mal hundert Prozent, egal in welchem Repertoire", sagt Gilbert. "Mehr kann man sich nicht wünschen. Die Bereitschaft zu arbeiten, der Wunsch, das Beste zu geben und der Sinn für ein gemeinsames Ziel: Das ist wirklich ideal!" So schwärmt Alan Gilbert über die Zusammenarbeit mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester weiter.

Alan Gilbert: "Freue mich auf viele weitere großartige Jahre"

Seine Wertschätzung wird erwidert. Die Musikerinnen und Musiker gehen gern mit ihm auf die Bühne, wie die Hornistin Claudia Strenkert betont: "Seine hochprofessionelle Arbeit und das ausgesprochen angenehme menschliche Miteinander führt zu einem Aneinanderwachsen, einem Über-sich-hinaus-Wachsen!" In seinem Dirigat stecke viel Kraft, Leichtigkeit und Flexibilität, so Strenkert weiter. Alan Gilbert fühlt sich spürbar wohl in diesem Umfeld: "Es ist ein Traum, solche Arbeitsbedingungen zu haben. Deshalb ist es für mich klar, dass ich verlängern möchte. Ich freue mich auf viele weitere großartige Jahre." Der um weitere fünf Jahre verlängerte Vertrag von Gilbert reicht bis 2029.

"Wie schön, dass Alan Gilbert weiter am Pult des NDR Elbphilharmonieorchesters steht", findet auch NDR-Intendant Joachim Knuth: "Das Publikum in Hamburg sowie bei vielen Konzerten und Festivals im Norden und weit darüber hinaus kann sich freuen. Denn diese für alle Seiten gewinnbringende und inspirierende Partnerschaft wird uns durch dieses Jahrzehnt begleiten. Ich freue mich darüber sehr!"

Elbphilharmonie-Intendant Christoph Lieben-Seutter: "Ein großer Dirigent"

Als Chefdirigent vom Residenzorchester der Elbphilharmonie ist Alan Gilbert auch für das Konzerthaus ein wichtiger Partner. Auch dort kommt die Nachricht sehr gut an: "Ich freue mich natürlich sehr über die Vertragsverlängerung, weil die Zusammenarbeit zwischen dem Haus - nämlich der Elbphilharmonie - und dem Residenzorchester geradezu vorbildhaft ist. Daran hat Alan Gilbert einen großen Anteil", sagt Elbphilharmonie-Intendant Christoph Lieben-Seutter. "Weil er ein konstruktiver, umgänglicher, neugieriger und gleichzeitig immer noch großer Dirigent ist, der für künstlerische Hochleistungen gut ist und sich trotzdem für Details interessiert."

Was für das Verhältnis von Dirigent und Orchester gilt, lässt sich also auf die Beziehung zur Intendanz übertragen: Bei Alan Gilbert stimmen die künstlerische Qualität und die Chemie. "Kann man absolut so sagen", bekräftigt Lieben-Seutter. "Ich hatte schon seit langer Zeit keinen Zweifel, dass ich diese Beziehung so lange wie möglich fortsetzen will", sagt Alan Gilbert. "Die Chemie mit dem Orchester ist für mich wirklich einzigartig, sie ist so gut, wie man es sich vorstellen kann. Wir genießen es, zusammen zu arbeiten. Ich glaube, wir machen schöne Konzerte."

