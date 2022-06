Juju ist nichts für schwache Nerven Stand: 05.06.2022 12:14 Uhr Das Hurricane Festival 2022 zieht wieder Zehntausende Besucher nach Scheeßel. ARTE und NDR.de bringen euch das Festival aber auch nach Hause - mit über 24 Stunden Videostreams am Festivalwochenende.

Juju ist möglicherweise Deutschlands beste Rapperin und hat viele in der Szene inspiriert. Als Part des Duos SXTN polarisierte sie schon 2014 erstmals mit ihren Auftritten und Texten. Bis heute hat sich daran nichts geändert - außer, dass sie nun solo unterwegs ist. Ihr erstes Album "Bling Bling" brachte 2019 zahlreiche Songs in die deutschen Charts. Ihr Titel "Vermissen", den sie zusammen mit Henning May aufgenommen hat, ist auch weit über die deutschsprachige Rap-Szene bekannt geworden und erreichte Platinstatus in Deutschland und Österreich. Juju ist definitiv keine Frau für die sanften Töne. Musik mitten in die Fresse - besser kann man einen Festivaltag nicht eröffnen.

Juju seht ihr im Videostream am Sonnabend, den 18.06.2022 um 16.15 Uhr.

