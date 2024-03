Hurricane 2024: Line-up steht, Editors und Ruby Waters mit dabei Stand: 28.03.2024 12:00 Uhr Das "Hurricane"-Line-up um Ed Sheeran, K.I.Z, Bring Me The Horizon, Avril Lavigne und Deichkind ist komplett: Die Veranstalter gaben heute noch die letzten Acts bekannt. Vom 21. bis 23. Juni erlebt Scheeßel insgesamt knapp 80 Acts.

Die Indie-Rock-Formationen Editors und Sea Girls, Folk-Sängerin Ruby Waters, die Dark-Pop-Künstlerin FLØRE, die Musikgruppe Glockenbach, die Rockband Sprints und der Kanadier Nicholas Durocher alias Talk komplettieren das Lineup beim Hurricane.

Editors hypnotischer Sound

Editors’ Sound könnte am besten mit hypnotisch beschrieben werden: Die Briten machen dunkel-brütenden Indie-Rock, der ihre globale Fanbase seit weit über 20 Jahren in Atem hält. Auf der Hurricane-Bühne wird sich auch Glockenbach präsentieren: Das deutsche Electro-Pop-Musikprojekt, das sich 2020 gründete und schon 2021 mit der Single "Redlight" Goldstatus erreichte.

Indie-Rock und Singer-Songwriter

Gute Zeiten für Fans der Sea Girls: Die Londoner Indie Rock-Formation wird nur wenige Tage vor ihren Gigs beim Hurricane ihr lang erwartetes Album "Midnight Butterflies" veröffentlichen. Aus Dublin reisen Sprints mit Sängerin Karla Chubbs an, deren roher und intensiver Alt-Rock immer mehr Menschen begeistert. Dem Kanadier Nicholas Durocher alias Talk gelang 2021mit seiner Hit-Single "Run Away to Mars" der Durchbruch.

Ebenfalls aus Kanada reist Ruby Waters an, deren Folk-Indie-Pop-Crossover 2022 mit einem Juno Award ausgezeichnet wurde. Auch FLØRE ist eine Singer-Songwriterin: Josephine Seehawer, so der eigentliche Name der Iserlohnerin, bietet gefühlvollen Dark-Pop, der durch ihre besondere Stimme getragen wird.

Ed Sheeran am Freitag, Deichkind am Sonntag

Fest steht auch, wann die Headliner auftreten: Ed Sheeran wird am Freitag in Scheeßel singen, K.I.Z. und Avril Lavigne am Sonnabend, Bring me the Horizom und Deichkind dann am Sonntag. Die Nachfrage nach den Tickets ist, nach Veranstalter-Angaben sind 80 Prozent der verfügbaren Festivalpässe verkauft.

