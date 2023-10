Neue Headliner fürs Hurricane 2024: Kontra K, Sido und weitere Stand: 12.10.2023 12:05 Uhr Konzertveranstalter FKP Scorpio hat zahlreiche weitere Acts für das Hurricane 2024 bekannt gegeben. Unter anderem kommen Kontra K, The Offspring, The National, Sido und Giant Rooks nach Scheeßel.

Das Hurricane Festival lockt stets Zehntausende Musikfans ins niedersächsische Scheeßel. Bereits zum 26. Mal werden vom 21. bis 23. Juni 2024 die großen Namen aus Rock, Pop, Alternative, Indie, Hip-Hop und Elektro auf der Bühne stehen. Nach dem Ende September schon bekannt wurde, dass Ed Sheeran, K.I.Z, Bring Me The Horizon und Avril Lavigne zum Hurricane 2024 kommen, ist nun eine große Zahl weiterer Acts bestätigt.

Kontra K: Straßenrap ohne Gangster-Allüren

Kontra K, bürgerlich Maximilian Diehn, macht keine großen Umwege. Schon nach dem Schulabschluss fängt der Berliner als 16-Jähriger an zu rappen. 2006 bildet er mit KiezSpezial das Rapduo Vollkontakt. Vier Jahre später bringt Kontra K sein Debütalbum "Dobermann" heraus. Es folgt fast jährlich ein neues Album. Die letzten sieben Alben des Ausnahme-Künstlers landeten verlässlich auf Platz eins der deutschen Charts. Für den 36-Jährigen ist das kein Grund, sich auszuruhen: Das neue Album "Die Hoffnung klaut mir niemand" steht kurz vor dem Release und ist ein weiterer Grund, warum seine Shows beim Hurricane und Southside besondere Konzertmomente versprechen.

The Offspring: Punkrock-Titanen zurück auf dem Hurricane

Die Punkrock-Band The Offspring stand 2018 schon einmal auf der Hurricane-Bühne. Aller Erfolge ihrer langen Karriere zum Trotz hat sie nicht die Lust am Experimentieren verloren. Ihre jüngste Veröffentlichung "Rise And Fall, Rage And Grace" enthält zwar alle Elemente, die man von den Punkrock-Titanen erwarten darf, gleichzeitig spielen die vier Herren aber auch gerne mal Edvard Grieg oder machen eine ihrer älteren Hymnen zur Piano-Ballade. Live erklingen aus dem Punk-Olymp aber immer noch vor allem geschredderte Powerchords und brachiale Grooves in hohen Tempi.

Rap-Legende Sido kommt nach Scheeßel

Für Fans von Sido war es vermutlich noch nie so spannend wie heute, die unermüdliche Arbeit des Berliners zu verfolgen. Die Rap-Legende nahm selten ein Blatt vor den Mund, warum auch, wenn Provokation untrennbar mit einer Ikone verbunden ist, die 5,8 Millionen Platten verkauft hat und eine Galionsfigur des deutschen Gangsterrap geworden ist. 2022 dann die Überraschung: Mit "Paul" legte Sido alias Paul Hartmut Würdig ein Album vor, das nicht nur ungewohnt persönlich und verletzlich ist, sondern auch musikalisch neue Wege geht.

Hypnotische Live-Momente mit The National

The National sind musikalisch schwieriger zu greifen, wandelbar und doppelbödig gestaltet sich die musikalische und textliche Anlage ihrer Musik. Das Quintett gibt es bereits seit 1999 und hat es in seiner langen und fruchtbaren Karriere zu Spitzenpositionen in den Charts, mehreren Grammy-Nominierungen und legendären Konzerten in den prestigeträchtigsten Arenen der Welt gebracht. In diesem Jahr haben The National gleich zwei Alben an den Start gebracht, deren Songs erneut für hypnotische Live-Momente sorgen werden.

Giant Rooks zurück auf dem Hurricane

Die vier Mitglieder der Giant Rooks waren schon immer auf der Suche nach ihrem ureigenen Sound. Von Hamm aus liefern sie ihre Indie-Art-Pop-Songs in die Welt. Eine Nordamerika-Tour hat die Band bereits hinter sich. Gemeinsam mit AnnenMayKantereit und dem Rapper RIN haben sie schon Songs aufgenommen. Ein neues Album ist derzeit in Arbeit. Giant Rooks' Musik klingt im besten Sinne frisch und neu - das kommt beim Hurricane definitiv an.

Die verbliebenen Headline-Slots werden die Veranstalter bald bekannt geben. Zahlreiche weitere Acts sind aber bereits bestätigt.

Weitere bestätigte Acts: The Hives

Marsimoto

Sum 41

Pashanim

The Kooks

Jungle

Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys

The Gaslight Anthem

Fontaines D.C.

Ski Aggu

Makko

Brutalismus 3000

Bury Tomorrow

Simple Plan

Leoniden

$oho Bani

Grossstadtgeflüster

Frank Carter & The Rattlesnakes

High Vis

Alice Merton

Paula Hartmann

Montreal

Ennio

Bruckner

Team Scheisse

Missio

Boston Manor

Cari Cari

Dilla

Deine Cousine

Lari Luke

Revөl

The Mysterines

