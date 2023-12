Neue Headliner: Deichkind kommen zum Hurricane 2024 Stand: 12.12.2023 12:00 Uhr Konzertveranstalter FKP Scorpio hat zahlreiche weitere Acts für das Hurricane 2024 bekannt gegeben. Unter anderem kommen Deichkind, Ayliva und Turnstile nach Scheeßel.

Das Hurricane Festival lockt stets Zehntausende Musikfans ins niedersächsische Scheeßel. Bereits zum 26. Mal werden vom 21. bis 23. Juni 2024 die großen Namen aus Rock, Pop, Alternative, Indie, Hip-Hop und Elektro auf der Bühne stehen. Ende September wurde bekannt, dass Ed Sheeran, K.I.Z, Bring Me The Horizon und Avril Lavigne zum Hurricane 2024 kommen. Im Oktober folgte die Bekanntgabe der Auftritte von Kontra K, The Offspring, The National, Sido und Giant Rooks. Nun sind weitere Acts bestätigt worden: Deichkind ergänzen die Headliner-Riege.

Eskalation mit Deichkind

Deichkind - das sind Philipp Grütering, Henning Besser und Sebastian "Porky" Dürre. Wie und wann sie die Idee hatten, die guten alten Hip-Hop-Pfade zu verlasssen und Elektrosounds für sich entdeckt haben, wissen sie gar nicht mehr so genau. Ein Deichkind-Konzert ist wie eine Techno-Oper mit Sprechgesang. Manchmal beschleicht einen das Gefühl, auf einer Kunst-Performance zu sein. So etwas Ähnliches sah man zuvor bestenfalls bei den Pet Shop Boys. Aber Deichkind verharren nicht in dieser Ästhetik, sondern reißen alle Konzertgänger mit. Auch ihr 2023 erschienenes Album "Neues vom Dauerzustand" bildet in dieser Hinsicht keine Ausnahme.

Ayliva: Exclusiv beim Hurricane und Southside

In den sozialen Medien hat sich Ayliva schon seit Jahren einen Namen gemacht. Mittlerweile hat sie zudem einen Plattendeal und zwei erfolgreiche Alben vorzuweisen. Nach Chartspitzen und Streamingrekorden ist nun klar: Ayliva wird die deutsche Musikszene weiter prägen.

Hardcore Punk aus Baltimore: Turnstile

Seit 2010 sorgt das Quartett immer wieder für Überraschungen - neben Hardcore Punk glänzen sie auch durchaus mal mit kreativen Jazz-Crossovern. Dieser Sound hat bereits zu drei Grammy-Nominierungen geführt. Beim Konzert erwartet die Fans neben Hardcore Punk auch Melodic Hardcore - komplexe Musik, aber mühelos performt.

Weitere Acts werden die Veranstalter bald bekannt geben. Zahlreiche Highlights sind aber bereits bestätigt.

Weitere bestätigte Acts: Idles

Feine Sahne Fischfilet

Tom Odell

Bombay Bicycle Club

Silverstein

Danko Jones

The Subways

Noga Erez

Fatoni

Paula Carolina

Me First & The Gimme Gimmes

Karpe

Enno Bunger

Adam Angst

Stella Bossi

Idkhow

The Last Dinner Party

Booka Shade

Buntspecht

Ritter Lean

Becky Hill

Fast Boy

The Reytons und Aaron

The Hives

Marsimoto

Sum 41

Pashanim

The Kooks

Jungle

Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys

The Gaslight Anthem

Fontaines D.C.

Ski Aggu

Makko

Brutalismus 3000

Bury Tomorrow

Simple Plan

Leoniden

$oho Bani

Grossstadtgeflüster

Frank Carter & The Rattlesnakes

High Vis

Alice Merton

Paula Hartmann

Montreal

Ennio

Bruckner

Team Scheisse

Missio

Boston Manor

Cari Cari

Dilla

Deine Cousine

Lari Luke

Revөl

The Mysterines

Neue Headliner: Deichkind kommen zum Hurricane 2024 Nach der Zusage von Stars wie Ed Sheeran, K.I.Z, The National oder Avril Lavigne sind nun 28 weitere Acts für das Festival in Scheeßel bestätigt.

