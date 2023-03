Udo Lindenberg trauert um Gitarristin Carola Kretschmer Stand: 23.03.2023 16:00 Uhr Die Rock-Gitarristin Carola Kretschmer starb im Alter von 74 Jahren, das gab Musiker Udo Lindenberg am Mittwoch auf Instagram bekannt. Sie war Mitglied des Panikorchesters von Lindenberg.

von Daniel Kaiser

Was für ein Bild! Udo Lindenberg kniet auf der Bühne und gestikuliert vor Carola Kretschmer, als bete er sie an, während sie ihr Solo spielt. "Sie rührt die Menschen zu Tränen", schwärmte Lindenberg. "Die sind fertig, wenn sie spielt."

Bei Instagram schrieb Lindenberg: "Carola war von Anbeginn dabei im Panikorchester und hat unseren Sound revolutioniert mit ihrer tiefen Seele und ihren Zauberfingern an der Guitar. Wenn sie in unseren Live-Shows das Solo von 'Das Leben' gespielt hat, hielten 50.000 Leute im Stadion den Atem an."

Nach Geschlechtsangleichung innere Ruhe gefunden

Vor 50 Jahren haben sich die beiden in Hamburg getroffen. Damals war Carola ein Mann in Lederkluft und mit langem Haar. So spielte Kretschmer in den ersten Jahren des legendären Panikorchesters, begleitete danach in den 80er-Jahren auf mehreren Tourneen Stefan Waggershausen und war später in der Band Central Park.

Nach schweren Jahren der Krise und des Bewusstseins, im falschen Körper geboren zu sein, entschloss sich Kretschmer Ende der 90er-Jahre zu einer Geschlechtsangleichung. "Wer will denn sowas", erinnerte sie sich einmal in einem SWR-Interview. "Am liebsten wäre ich ganz normal gewesen." Mit der Operation habe sie damals zu einer inneren Ruhe gefunden.

Carola Kretschmer: "Ich habe bei Udo unglaublich viel gelernt"

Vor 20 Jahren fanden Carola Kretschmer und Udo Lindenberg wieder zueinander und traten seitdem immer wieder gemeinsam auf. "Ich habe bei Udo unglaublich viel gelernt", sagte Kretschmer einmal. "Es ist ein großes Glück, dass das, was ich mache, ihm auch gefällt."

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 22.03.2023 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop