SHMF: Venezianischer Trompetenglanz heute im Hamburger Michel

Tomaso Albinoni

Konzert für Streicher und Basso continuo in F-Dur

Antonio Vivaldi

Konzert in D-Dur op. 3 Nr. 9, Version für Trompete, Streicher und Basso continuo

Baldassare Galuppi

Konzert für Cembalo und Streicher in C-Dur

Antonio Vivaldi

Konzert für vier Violinen, Streicher und Basso continuo in h-Moll

Alessandro Marcello

Konzert für Trompete in c-Moll

Ermanno Wolf-Ferrari

Serenade für Streicher

Astor Piazzolla

"Tanti anni prima" für Trompete und Streicher

"Oblivion" für Trompete und Streicher



Lucienne Renaudin Vary Trompete

I Solisti Veneti

Ltg.: Giuliano Carella



Live-Übertragung aus der Hauptkirche St. Michaelis, Hamburg.