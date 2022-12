Proforá: Aussprachehilfe für Sängerinnen und Sänger Stand: 20.12.2022 07:59 Uhr Proforá: so heißt eine Website mit einem wichtigen Service für Sängerinnen und Sänger aus dem Bereich der Klassik. Nicht nur, aber auch in Chören. Was steckt hinter diesem Angebot?

von Marcus Stäbler

Das Problem dürfte vielen Sängerinnen und Sängern vertraut sein, egal ob Profi oder Laie, ob beim Solo oder im Chor: Auf dem Programm steht ein Stück in einer nur wenig bekannten Fremdsprache. Da bräuchte man Unterstützung. Die gibt es jetzt, als digitales Coaching auf Abruf: Mit dem Audio-Material der Website Proforá, ins Leben gerufen und gemanagt von der Sängerin und Dirigentin Isabelle Métrope. "Proforá ist eine Website, auf der Audiodateien gekauft und heruntergeladen werden können. Auf diesen Aufnahmen sprechen Sänger die Texte von Vokalwerken in ihrer Muttersprache ein. Sie sprechen die Texte so langsam und so genau ein, dass es zwar nicht sehr schön und poetisch klingt, aber dass die Zuhörerinnen und Zuhörer es nachmachen können, weil man den Klang der Sprache genau hört."

Der Bedarf nach Ausspracheplattform ist da

Norwegisch ist eine von zwölf Sprachen im Katalog von Proforá. Darunter Französisch und Englisch, aber auch Katalanisch, Türkisch oder Ungarisch. Mit dem Angebot der Website Proforá - das griechische Wort für Aussprache - reagiert Isabelle Métrope auf einen Bedarf, dem sie selbst während ihrer musikalischen Tätigkeit immer wieder begegnet ist. "Auf die Idee gekommen bin ich, weil ich selbst Sängerin bin und französische Muttersprachlerin. Schon seit vielen Jahren fragen mich regelmäßig Menschen nach Audiodateien oder Hilfe. Auf Proforá finden die Kunden sowohl Solostücke wie Lieder, Arien, Volkslieder, französische Mélodies und so weiter, als auch Chorwerke. Das Deutsche Requiem, was für die deutschen Sängerinnen und Sänger nur mäßig interessant ist. Aber auch den Messias von Händel, auf british English, richtig eingesprochen."

Proforá: Audiodateien sind thematisch zusammengefasst

Das Angebot auf der Website von Proforá umfasst bisher Audiodateien zu rund 300 Stücken. Sie sind meist thematisch zusammengefasst. Es gibt also zum Beispiel eine Sammlung mit "Chormusik aus Frankreich" oder alle Chöre aus dem Messias, erklärt Isabelle Métrope. "Es ist immer möglich, nur ein Stück zu kaufen. Und für ein Stück bewegen sich die Preise zwischen 99 Cent und 4,99 Euro, je nachdem wie lang das Stück beziehungsweise wie lang der Text von dem Stück ist. Ab zwölf Personen, also ab einer Größe eines Vokalensemble, gibt es automatisch einen Mengenrabatt."

Angebot der Plattform soll erweitert werden

Mit der bisherigen Auswahl an Audiodateien bietet Proforá bereits Material zu einer Reihe von wichtigen Werken der Vokalmusik. Das Angebot wird aber bei Bedarf erweitert, dabei will Isabelle Métrope mit ihren Kolleginnen und Kollegen auch auf konkrete Nachfragen eingehen. "Wenn man ein Stück braucht und es ist noch nicht online, dann kann man eine Nachricht schicken und dann sorge ich dafür, dass es schnell bearbeitet und zur Verfügung gestellt wird. Vorausgesetzt, der Text ist frei!"

