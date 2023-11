PRO MUSICA Stand: 10.10.2023 08:57 Uhr PRO MUSICA holt seit über 50 Jahren Klassikstars nach Hannover und spielt eine wichtige Rolle im Kulturleben der Stadt. In den PRO MUSICA-Reihen erlebt das Publikum bedeutende Orchester, Dirigierende, Solisten und Solistinnen.

Unter dem Namen PRO MUSICA begannen Hans Ulrich Schmid und Alfred Döll in den frühen sechziger Jahren Veranstaltungen in Hannover zu organisieren. In der ersten Saison 1964/65 waren die Wiener Philharmoniker unter Herbert von Karajan ebenso vertreten wie Yehudi Menuhin.

Klassik für Hannover

Heute präsentiert PRO MUSICA mit den drei Zyklen "Internationale Orchester", "Internationale Solisten und Ensembles" und "Fokus Klavier" die großen Namen der klassischen Musik - Gesangsstars und internationale Spitzenorchester neben herausragenden Instrumentalsolisten und -solistinnen, Kammermusikformationen und Meisterpianistinnen und -pianisten.

Aber auch Nachwuchstalente haben in der Reihe "Talente entdecken" ihren festen Platz im PRO MUSICA-Programm. Dazu kommen zahlreiche Sonderkonzerte, die mit Stars der Jazz- und Weltmusik-Szene für ein abwechslungsreiches Konzertprogramm sorgen. Als Spielstätten dienen der Kuppelsaal sowie die NDR-Sendesäle.

PRO MUSICA ist Kulturpartner von NDR Kultur.

