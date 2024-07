Osnabrück: Plattenlabel ist spezialisiert auf akustische Gitarrenmusik Stand: 07.07.2024 07:20 Uhr Unter Musiklabels stellen viele sich häufig große Unternehmen vor, die die Superstars ganz nach oben bringen. Dem Inhaber des kleinen, feinen Plattenlabels "Acoustic Music" in Osnabrück geht es nicht um große Namen, sondern nur um akustische Gitarrenmusik.

von Karoline Kempe

Sein Label ist sich seit 35 Jahren treu geblieben, auch wenn die Musikbranche sich mit der Zeit verändert hat. Wenn Peter Finger spielt, merkt man wie lange er und die Gitarre schon eine Einheit sind. Im großen Büro von "Acoustic Music" in Osnabrück stapeln sich CDs in den Regalen, mehrere Gitarren liegen in offenen Koffern, an den Wänden hängen signierte Bilder - und an der einen Raumseite steht das Mischpult, dahinter ein Fenster zum Aufnahmeraum. Hier hat der Musiker über 600 CDs mit Musikern aus aller Welt produziert. "Ich habe immer sehr viel aus dem Bauch heraus gearbeitet. Wenn ich auf etwas Lust habe, habe ich es gemacht. In der Zeit, wo es wirklich gut lief, habe ich sehr viel produziert und auch sehr viele Flops produziert. Es war klar, es würde ein Flop werden, also rein finanziell, aber ich habe es trotzdem gemacht. Das waren immer die Sachen, wo mein Herzblut dran hing." Um das große Geld ging es dem Musiker nie, das tun, was man liebt, sich selbst und anderen treu bleiben, danach hat er immer gelebt.

Label "Acoustic Music" hatte es zu Beginn nicht leicht

Das Label "Acoustic Music" gründete er zu einer Zeit als es eigentlich schlecht stand um die akustische Musik. "Auf einmal kamen die Computer und Sequenzer auf und irgendwie meinte man, man braucht keine Musiker mehr, das kann man besser am Rechner machen. Es drohte alles zu kippen, Labels machten pleite. Es war ungefähr 1988 als ich gesagt habe: Jetzt erst recht!" Über 250 Musiker aus der ganzen Welt umfasst das Label heute. Oft entdeckte Peter Finger die Gitarristen von Bands und verhalf ihnen zu einer Solokarriere.

Peter Finger hat sich das Gitrrespielen selbst beigebracht

Bei ihm selbst fing die Leidenschaft zur Musik schon früh an, als Jugendlicher lernte er Geige. "Aber wie es so ist, wenn man 13 oder 14 Jahre alt ist, da ist die Geige nicht das Instrument für den Baggersee. Da kommt die Gitarre besser, besonders, wenn man es auf Mädels abgesehen hat. Zufällig hat mir mein Onkel in der Zeit eine alte Wandergitarre geschenkt und ich habe gesehen, das geht viel leichter als Geige." Die Akkorde habe er sich selbst beigebracht. Peter Finger begann Ende der 1960er-Jahre seine Karriere, vor allem mit Blues, Jazz und Folk. Mit 19 Jahren produzierte er bei einem namhaften amerikanischen Label seine erste Platte.

Osnabrücker Label: Veröffentlichung von Fachzeitschriften und Workshops für Gitarristen

Neben der Produktion bringt sein Label auch zwei Fachzeitschriften heraus, veranstaltet Workshops für Gitarristen und eine jährliche Tournee. "Ich habe sehr viele Musiker aus dem Ausland aufs Label genommen und habe dann eine Tournee gegründet, die sich "International Guitar Night" nennt mit jeweils vier Gitarristen aus vier Ländern." Die Tournee gibt es immer noch, doch das Kerngeschäft des Labels, die Produktion, ist zur Ausnahme geworden, denn die Zeit der CDs ist vorbei. Früher hat "Acoustic Music" rund 25 CDs pro Jahr produziert, heute sind es maximal zwei. Peter Finger nimmt es gelassen, er hat eine neue Leidenschaft und ein neues Standbein. "Ich bin jetzt im Moment hauptsächlich Gitarrenbauer. Inzwischen habe ich über 100 Gitarren gebaut, die werden mir quasi aus der Hand gerissen. Ich habe auch kein Problem damit Gitarren zu verkaufen, denn für mich ist immer die nächste Gitarre die beste, denn da kann ich wieder was lernen."

Fingers Motto: "Der Weg ist das Ziel"

Die Musikbranche hat sich verändert, das ist Peter Finger bewusst. Sein Label ist kleiner geworden, aber die akustische Gitarrenmusik bleibt ihm. Damit ist noch lange nicht Schluss. "Da trifft dieser platte Spruch wirklich zu, 'Der Weg ist das Ziel'. Denn ich hoffe, ich werde das Ziel noch lange nicht erreichen. Wenn es zur Routine wird, habe ich keinen Spaß mehr daran."

