Mandolinist Jochen Roß im Studio von NDR Kultur Stand: 22.08.2023 13:44 Uhr Die Mandoline ist das Instrument des Jahres 2023. Im Gespräch mit NDR Kultur Moderator Philipp Schmid zieht Mandolinist Jochen Roß eine erste Bilanz.

von Stephan Sturm

Das frühe Aufstehen ist für ihn kein Problem. Sobald er seine Kinder in die Schule gebracht hat, übt Jochen Roß täglich ab 9:30 Uhr Mandoline. Am Dienstag war er bereits um 8 Uhr bei Philipp Schmid live im Studio und zog Bilanz. Was hat sich getan? Hat die Auszeichnung "Instrument des Jahres" der Popularität der Mandoline einen Schub gegeben? Dies und vieles mehr wollte Philipp Schmid von dem in Nordhessen geborenen Wahlhamburger wissen. Jochen Roß hat seine Mandoline mit ins Studio gebracht und ein schottisches Lied gespielt.

AUDIO: Das gesamte Gespräch und das Mandolinen-Stück können Sie hier hören! (18 Min) Das gesamte Gespräch und das Mandolinen-Stück können Sie hier hören! (18 Min)

Roß gehört zu den führenden Mandolinisten. Er unterrichtet Mandoline, Klavier und Musiktheorie an verschiedenen Musikschulen im Hamburger Raum und leitet das Kammermusikensemble Querbeet der Neuen Musikschule Buxtehude. Sein aktuelles Solo-Album "Tides" ist ein eigener kleiner Kosmos zwischen Bach und modernen Popmusik-Produktionen.

