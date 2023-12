Mit Madonna im Zug: "Dann hatten wir ein Picknick mindestens bis Kassel" Stand: 16.12.2023 05:00 Uhr TV-Interviews organisieren, mit auf Tour fahren, Partys veranstalten - das und noch vieles mehr machen Promoter für Künstlerinnen und Künstler. Eine Behlendorferin hat das mehr als vierzig Jahre gemacht. Für die größten Stars der Musikwelt.

Wenn Elfi Küster in Behlendorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) vor ihrem Regal steht, kann sie zu jeder einzelnen Platte oder CD eine Geschichte erzählen. Und das sind nicht nur Geschichten, wann sie die Platten gekauft hat oder wie toll das Konzert dazu war. Sie hat Stars wie ACDC, die Rolling Stones oder auch Madonna hautnah erlebt - auf und hinter der Bühne und auch auf dem Weg dorthin. Die heute 80-Jährige war vierzig Jahre lang als Promoterin für das Plattenlabel Warners tätig und hat in der Zeit etwa 700 Künstlerinnen und Künstler promoted.

Als Quereinsteigerin angefangen

1971 fängt Elfi Küster als Quereinsteigerin mit Promotionjobs an. Kontakte in die Musikszene hatte sie als Inhaberin eines Hamburger Plattenladens genug. Der Reiz am Promoter-Job: Medienchefs von ihren Künstlern zu überzeugen. "Und ich konnte es. Das hab ich nie vorher für möglich gehalten, dass ich anrufen konnte bei einem Sender wie ZDF, bei einem Unterhaltungschef und dass ich sagen konnte: 'Herr Gerlach, hier muss ich mich jetzt direkt an Sie wenden, da will ich mich gar nicht erst die Instanzen hochtelefonieren. Das begreifen nur Sie.' So: gewonnen."

Picknick im Zug mit Madonna

Neben den Platten hat sie auch viele Fotos als Erinnerung an diese Zeit. Zum Beispiel von einem Picknick im Zug mit Madonna. Elfi Küster hatte in einem Feinkostladen eingekauft und als Madonna von allem probieren wollte, habe sie die Sachen alle ausgepackt. "Und dann hatten wir ein Picknick mindestens bis Kassel", erinnert sie sich. Eigentlich sei sie für den Job damals schon zu alt gewesen, doch die Künstler hätten sich bei ihr wohl gefühlt. "Ich habe ein mütterliches Gen", beschreibt sie sich selbst.

Erinnerungen aufgeschrieben

Die Reiserei sei schon anstrengend gewesen, räumt Elfi Küster ein. "Und trotzdem auch immer wieder aufregend und spannend." Mittlerweile ist die Behlendorferin in Rente. Neben Platten und Fotos hat sie jetzt eine ganz besondere Erinnerung an ihre Zeit als Promoterin geschaffen: Sie hat ihre Geschichten aufgeschrieben. Einblicke darin gibt sie im Frühjahr 2024 in einer öffentlichen Lesung.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 16.12.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg