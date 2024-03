Happy Birthday: Talkmasterin Barbara Schöneberger wird 50 Stand: 05.03.2024 06:00 Uhr NDR-Talkshow, Auftritte in Fernsehshows, ESC und ein eigenes Radioprogramm - die Liste ihrer Aktivitäten ist schier endlos. Das Multitalent feiert heute einen runden Geburtstag.

Entwaffnend und smart, finden sie Kollegen gleichermaßen. Seit Jahren gehört Barbara Schöneberger zu den gefragtesten Moderatorinnen Deutschlands und wurde 2016 mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Moderation Unterhaltung" und mit dem österreichischen Fernseh- und Filmpreis "Romy" ausgezeichnet. In den vergangenen Jahren erhielt sie außerdem mehrfach den "Deutschen Comedypreis". Und clever ist sie auch: 2011 gewann sie im Prominenten-Special von "Wer wird Millionär" eine Million Euro zu Gunsten wohltätiger Zwecke.

Zur Erinnerung: Ihre Fernsehkarriere begann Schöneberger 1998 als Assistentin von Elmar Hörig in der Sat.1-Sendung Bube, Dame, Hörig. Später feierte sie mit "Blondes Gift" einen großen TV-Erfolg. Zuerst auf dem Privatsender Sun TV (ein Programmfenster der städtischen Privatsender Hamburg 1, TV.München und TV.Berlin), die Sendung wurde dann für ein Jahr vom WDR Fernsehen übernommen. Im März 2004 wechselte Schöneberger zu Pro 7. Mit der Sendung wurde die Moderatorin sogar für den Grimme Preis nominiert wurde.

Seit dem 2. April 2022 ist sie nun auch Moderatorin des großen Unterhaltungsdinos "Verstehen Sie Spaß?" im Ersten und tritt somit in die Fußstapfen ihres Vorgängers Guido Cantz. Neben der Moderation ist sie hier auch als Lockvogel im Einsatz. Das Schöne an den Verladen sei, dass sie sich nun selbst ganz vorsichtig an die Schauspielerei herantasten könne, sagt Barbara Schöneberger selbst. Mit ihr moderiert nach 32 Jahren wieder eine Frau den kultigen Fernsehklassiker.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 05.03.2024 | 05:55 Uhr