Barbara Schöneberger gewinnt Deutschen Fernsehpreis für ESC-Vorentscheid Stand: 29.09.2023 07:44 Uhr Barbara Schöneberger hat den Deutschen Fernsehpreis 2023 in der Kategorie "Beste Einzelleistung/Moderation Unterhaltung" für die NDR Koproduktion "Unser Lied für Liverpool", den ESC-Vorentscheid, gewonnen.

Barbara Schöneberger hat den Deutschen Fernsehpreis damit zum dritten Mal gewonnen. "Humorvoll und souverän führt sie durch die Kandidat:innen-Parade, die Promi-Interviews und auch den neu gestalteten Abstimmungsprozess", begründete die Jury die Nominierung.

Sie setzte sich in diesem Jahr gegen Jan Köppen ("Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", "Take Me Out") und Esther Sedlaczek ("Quizduell-Olymp", "Frag doch mal die Maus") durch. "Unser Lied für Liverpool" wurde vom NDR und Bildergarten Entertainment für die ARD produziert und am 3. März im Ersten live übertragen. Für die Produktion war außerdem Alexandra Farrensteiner in der Kategorie "Beste Regie" nominiert.

Fernsehpreis für NDR Koproduktion "Reeperbahn Spezialeinheit FD 65"

Bereits am Mittwochabend waren André Nier und Sarah-Christin Peter in der Kategorie "Bester Schnitt/Montage Information/Dokumentation" für die NDR/SWR/WDR/rbb-Produktion "Reeperbahn Spezialeinheit FD 65" mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet worden.

