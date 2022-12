"Hand in Hand": NDR Orchester mit Konzerten und Spenden dabei Stand: 07.12.2022 12:37 Uhr Chefdirigent Alan Gilbert sowie die Musikerinnen und Musiker der NDR Orchester und ihre Gäste und Dirigenten sind bei der Aktion "Hand in Hand für Norddeutschland" dabei.

von Marcus Stäbler

Mit der alljährlichen Benefizaktion will der Norddeutsche Rundfunk in diesem Jahr Menschen unterstützen, die in Folge des Ukraine-Krieges in Not geraten sind. Das NDR Elbphilharmonie Orchester engagiert sich mit drei Konzertabenden vom 8. bis 10. Dezember für die diesjährige NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland".

Weitere Informationen "Hand in Hand für Norddeutschland" - Die NDR Benefizaktion Hilfe für Menschen, die als Folge des Ukraine-Krieges in Not geraten sind: Das ist das Ziel der NDR Benefizaktion 2022. mehr

Alan Gilbert: "Wollen mit Musik mehr Licht in die Welt bringen"

Alan Gilbert, Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters, ist gern bei der Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" dabei: "Ich bin sehr froh, Teil der 'Hand in Hand'-Aktion zu sein. Es freut mich sehr, dass wir mit unseren Spenden zu dieser guten Sache beitragen. Natürlich wollen wir vor allem mit unserer Musik etwas mehr Licht in die Welt bringen - aber es gibt noch direktere Wege, das zu tun. Das versuchen wir mit dieser Initiative."

Ebenso dabei sind die Musikerinnen und Musiker des NDR Elbphilharmonie Orchesters. Sie alle beteiligen sich mit großzügigen Spenden; außerdem gehen jeweils drei Euro des Kartenpreises bei den kommenden Konzerten in der Elbphilharmonie von Donnerstag bis Sonnabend, an Hand in Hand.

Das Programm Wolfgang Amadeus Mozart

Ouvertüre zu "Die Zauberflöte" KV 620

Samuel Barber

Violoncellokonzert op. 22

Samuel Barber

Adagio for Strings op. 11

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonie D-Dur KV 504 - Prager -



Alisa Weilerstein Violoncello

NDR Elbphilharmonie Orchester

Ltg.: Alan Gilbert



Live aus der Elbphilharmonie Hamburg

Programm mit Mozart und Cellokonzert von Samuel Barber

Auf dem Programm stehen neben Werken von Mozart auch zwei Stücke von Samuel Barber - ein musikalisches Heimspiel für Alan Gilbert. "Das Cellokonzert ist ein sehr kraftvolles Werk, eine Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg." Es sei die Stellungnahme eines Künstlers in Anbetracht von großen Herausforderungen und Tragödien, so der Dirigent.

"Das berühmte Adagio für Streicher gehört zu den Dingen, die mich stolz machen, Amerikaner zu sein. Diese Musik spricht wirklich zu allen Menschen auf der Welt, es ist eins der schönsten Stücke, die ich kenne."

Weitere Informationen Alan Gilbert & Alisa Weilerstein Mozart und Barber stehen beim Gastspiel von Cellistin Alisa Weilerstein beim NDR Elbphilharmonie Orchester auf dem Programm. mehr

NDR Radiophilharmonie mit "A Christmas Carol" bei Benefizaktion dabei

Auch die NDR Radiophilharmonie macht mit bei "Hand in Hand". Zwei bereits ausverkaufte Konzerte des Orchesterhörspiels "A Christmas Carol" im Großen Sendesaal des NDR in Hannover bringen wiederum drei Euro pro Ticket in die Spendenkasse.

Der Komponist Henrik Albrecht erzählt in seinem Stück nach Charles Dickens von der Wandlung des Ebenezer Scrooge: aus dem alten Geizkragen wird ein warmherziger Gönner.

"Scrooge ist am Ende geläutert, und er merkt, er muss auf die Menschen zugehen und sein Herz öffnen." erzählt Komponist Albrecht. "Wir erleben bestimmte Dinge, die ihn dazu geführt haben, sich so wie eine Auster zu verschließen - so heißt es im Text. Freude wird mehr, wenn man sie teilt. Das ist eigentlich die Botschaft. Und deshalb sollten wir eben auch unsere Freude und unseren Wohlstand teilen."

Weitere Informationen Weihnachtliches KonzertPlus: "A Christmas Carol" Die NDR Radiophilharmonie hat den Charles-Dickens-Klassiker musikalisch vertont. Das Video dazu: ein Hör- und Sehgenuss. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 07.12.2022 | 07:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Elbphilharmonie