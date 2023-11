Festival Koinzidenz Stand: 10.10.2023 21:16 Uhr Die Konzertdirektion Festival Koinzidenz wurde 2018 von dem Hamburger Musikwissenschaftler und Komponisten Prof. Dr. Altug Ünlü gegründet.

Ünlü wurde am 8. November 1965 in Istanbul geboren. 1980 übersiedelte er nach Hamburg. Dort studierte er nach dem Abitur Komposition/Theorie an der Hochschule für Musik und Theater bei György Ligeti und bei Wolfgang-Andreas Schultz sowie historische Musikwissenschaft an der Universität bei Constantin Floros.

Neue Impulse für Musikstadt Hamburg

Anlässlich der Neueröffnung der Elbphilharmonie ist das Interesse bei vielen Menschen insbesondere für Musikveranstaltungen größer geworden. Die Musikstadt Hamburg kann deshalb neue Impulse und Ideen gut gebrauchen.

Persönlichkeiten wie die Schauspielerin Katja Riemann, die Cellistin Natalie Clein, die Pianistin Marianna Shirinyan sowie internationale Ballett-Tänzer und Choreographen gestalteten bereits die ersten Veranstaltungen 2018 und 2019 in zentralen Spielstätten Hamburgs wie der Elbphilharmonie (Großer und Kleiner Saal), Laeiszhalle, St. Michaelis und dem Kampnagel.

Das Festival Koinzidenz ist Kulturpartner von NDR Kultur.

Konzertdirektion Festival Koinzidenz Luruper Hauptstraße 81

22547 Hamburg

Tel. (040) 32 59 73 91

info@klassik-hamburg.de



Veranstaltungsprogramm und weitere Informationen auf der Website der Konzertdirektion

Karte: Hier finden Veranstaltungen der Konzertdirektion Festival Koinzidenz statt

Weitere Informationen Kulturpartnerschaften - Mit wem? Wo? Und warum? Mit mehr als 140 Kultureinrichtungen möchte NDR Kultur die Kultur im Norden sichtbar, hörbar, erlebbar zu machen. mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Elbphilharmonie