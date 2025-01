Riesiges Kunstwerk an der Marktkirche Hannover enthüllt Stand: 30.01.2025 09:12 Uhr Ein 1.200 Quadratmeter großes Kunstwerk hängt seit Mittwoch an der Marktkirche Hannover. Damit hat die Stadt ein zentrales Projekt ihrer damaligen Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 realisiert.

Der Turm der Marktkirche wird derzeit saniert. Das dafür errichtete Gerüst an der Fassade nutzt die Stadt nun als Kunstfläche: Am Mittwoch wurde ein riesiges Triptychon - also ein dreiteiliges Gemälde - des Künstlers Sebastian Peetz an der Kirchenfassade enthüllt. Unter dem Titel "Paradies - Schöpfung - Leben Jesu" widmet es sich religiösen, wissenschaftlichen und kulturellen Themen. Landesbischof Ralf Meister präsentierte das Kunstwerk.

Versprechen nach Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025

Die Stadt Hannover hatte sich vor Jahren als Kulturhauptstadt 2025 beworben. Nachdem die Bewerbung nicht erfolgreich war und Chemnitz den Titel erhalten hatte, wollte die Stadt nun dennoch ein Versprechen aus dem Bewerbungsprozess einhalten. "In einer beispiellosen Aktion werden alle evangelischen Kirchen in Hannovers Innenstadt ihre Gebäude der Kulturhauptstadt zur Verfügung stellen. Und zwar das ganze Jahr", lautete das Versprechen damals. Marc Blessing, Pastor an der Marktkirche, sagte zur Kunstwerk-Enthüllung: "Das Triptychon zeigt, wie sich Kirche in ihrer Zeit bewegt und den Diskurs mit der Gesellschaft immer wieder neu sucht."

Kirchentag 2025: Marktkirche im Fokus

In diesem Jahr ist Hannover Gastgeber des 39. Deutschen Evangelischen Kirchentages. 100.000 internationale Gäste werden erwartet. Zu diesem Anlass ist die Marktkirche ein zentraler Veranstaltungsort - und das Kunstwerk an der Fassade ein künstlerischer Höhepunkt. Das sagt die Marktkirche Hannover. Das Kunstwerk wurde von der VGH, den Sparkassen und Diakovere gesponsert.

