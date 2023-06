Evangelischer Kirchentag: 2025 feiern Christen in Hannover Stand: 12.06.2023 14:52 Uhr Nachdem der Evangelische Kirchentag 2023 in Nürnberg zu Ende gegangen ist, richtet sich der Blick der evangelischen Christen bereits auf den nächsten: Der findet vom 30. April bis 4. Mai 2025 in Hannover statt.

Das Großereignis mit rund 100.000 Teilnehmenden kehrt damit - einmal mehr - zu seinen Wurzeln zurück, denn in Hannover hatte Reinold von Thadden 1949 den Deutschen Evangelischen Kirchentag (DEKT) ins Leben gerufen. Danach wurde die Veranstaltung noch drei Mal in der Landeshauptstadt ausgerichtet: 1967, 1983 und 2005. Der fünftägige 39. Evangelische Kirchentag findet erstmals seit 2013 weder über Himmelfahrt noch über Fronleichnam, sondern über den Maifeiertag statt. Nach Angaben der Veranstaltenden werden Zehntausende Teilnehmende "zu einer bunten Vielfalt aus kulturellem, thematischem und geistlichem Programm" im gesamten Stadtgebiet Hannovers erwartet.

AUDIO: Evangelischer Kirchentag 2023: Ein Kommentar von Florian Breitmeier (4 Min) Evangelischer Kirchentag 2023: Ein Kommentar von Florian Breitmeier (4 Min)

Die Welt zu Gast in Hannover: "bunt, divers und weltoffen"

Bereits 2020 hatten die Evangelische Landeskirche Hannovers, das Land Niedersachsen und die Stadt Hannover den Deutschen Evangelischen Kirchentag für das Jahr 2025 offiziell eingeladen. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) sagte damals: "2025 wollen wir die Welt zu Gast haben, über große Fragen diskutieren, gemeinsam feiern und der gegenseitigen Wertschätzung ein Zuhause geben." Hannover sei ein idealer Ort für dieses Fest - bunt, divers und weltoffen. Auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) äußerte sich erfreut: "Der Deutsche Evangelische Kirchentag ist uns 2025 in Niedersachsen herzlich willkommen. Viele von uns haben die Evangelischen Kirchentage in Hannover in allerbester Erinnerung."

Ideen und Engagement für den Kirchentag

Landeskirchlicher Beauftragter für den Kirchentag 2025 in Hannover ist Andreas Behr. Zu seinen Aufgaben gehört der Aufbau eines regionalen Netzwerkes zur Ideensammlung und Engagementförderung für den Kirchentag, das Sicherstellen von Informationsflüssen sowie Planung und Umsetzung landeskirchlicher Projekte während des Kirchentages. Nach seiner Ernennung sagte Behr: "Kirchentag ist für mich eine altbewährte Form, die immer wieder Neues und Überraschendes in die Gegenwart bringt."

Kirchentag 2023 in Nürnberg: "Zeit für das Ende der Geduld"

Beim 38. Evangelischen Kirchentag vom 7. bis 11. Juni 2023 in Nürnberg haben nach Angaben des Veranstalters insgesamt 70.000 Menschen die rund 2.000 Einzelveranstaltungen besucht. Die öffentlichen Angebote hätten zudem 130.000 Interessierte in die Innenstadt gelockt. Pastor Quinton Ceasar aus Wiesmoor (Landkreis Aurich) hatte beim Abschlussgottesdienst angesichts der Krisen der Welt vor Zögerlichkeit gewarnt. "Wir können nicht mehr warten", so der Theologe. Wenn Jesus sage "Jetzt ist die Zeit", dann rufe er zur Veränderung auf, "zu mutigen Entscheidungen, die wirklich Veränderung bewirken", so der Pastor. "Denn es ist auch die Zeit für das Ende der Geduld."

