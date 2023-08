Stand: 15.08.2023 12:08 Uhr Mit Tinte und Feder: Mathelehrerin schreibt Neues Testament ab

In der Kirche St. Nicolai in Lüneburg ist momentan eine ganz besondere Ausstellung zu sehen: Die komplette Abschrift des Neuen Testaments auf Faltschriften (Leporellos) und in selbst gebundenen, länglichen Büchern. Antje Müller ist die Künstlerin hinter diesem aufwendigen und kostspieligen Projekt. Die 54-jährige Kalligraphin hat für die Fertigstellung mit Feder und Tintenfass viereinhalb Jahre gebraucht. Die Mathelehrerin und Leiterin einer Grundschule in Bremen hat ein Faible für alte Schriften. "Inzwischen könnte ich 30 verschiedene Schriftarten nachmachen, es gibt viele regionale Unterschiede, wie Dialekte in Sprachen", erklärt Müller. Die Bibel-Zeilen in verschiedenen Schriftarten sind bis zum 26. August in Glaskästen und aufgehängt in der Backsteinbasilika zu sehen. Müllers Ziel ist es, die komplette Bibel mit einer Tintenfeder abzuschreiben. Ihr nächstes Projekt ist die Abschrift des Alten Testaments: Die fünf Bücher Mose werden auf 126 Ziegen-Pergamente geschrieben, die 150 Psalmen auf selbstgeschöpftes Büttenpapier. Bis zum Advent im Jahr 2025 soll das Projekt fertig sein und zum Teil als Lichtinstallation ausgestellt werden. Das gesamte Werk will Müller bis 2034 abgeschrieben haben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 15.08.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Ausstellungen Grafik und Design