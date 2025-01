"Je suis Charlie": Ausstellung in Hannover will Diskurs anregen Stand: 07.01.2025 06:00 Uhr Am 7. Januar jährt sich das islamistische Attentat auf die Redaktion der französischen Satire-Zeitschrift "Charlie Hebdo" zum zehnten Mal. Daran erinnert eine Ausstellung im Wilhelm Busch Museum in Hannover.

Den Diskurs zur Freiheit der Kunst anregen und an das Attentat erinnern - das ist das Ziel des Museums Wilhelm Busch. In Kooperation mit vier weiteren Museen zeigt die Ausstellung in Hannover Cartoons und Karikaturen zu dem Terroranschlag und dem Thema Kunstfreiheit. Zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler waren aufgerufen, ihre Werke einzusenden. 24 dieser Kunstwerke sind vom 7. Januar bis zum 26. Januar in der Ausstellung zu sehen.

Weitere Informationen Karikaturen: "Kritischer Seismograf für aktuelle Entwicklungen" Eva Jandl-Jörg, die Direktorin des Museums Wilhelm Busch, meint, dass Karikaturen einen wichtigen Beitrag zur Meinungsbildung leisten. mehr

Ausstellung lädt zu Diskussionen über Kunstfreiheit ein

Begleitet wird die Ausstellung von Lesungen und Führungen. Das Museum lädt ausdrücklich zum Diskutieren über die Freiheit der Kunst ein - nicht zuletzt angesichts des politischen Rechtsrucks in Europa, durch den kritische Kunst wieder mehr unter Beobachtungt steht. Die Ausstellungen in Hannover, dem Caricatura Museum in Frankfurt, der Caricatura Galerie Kassel, der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen sowie dem schauraum: comic + cartoon in Dortmund stellen die Frage: "Was darf Kunst - und was muss sie dringend?".

Zwölf Tote bei Terroranschlag in Paris

Bei dem Attentat vor zehn Jahren hatten islamistische Terroristen zwölf Menschen erschossen, nachdem das französische Magazin islamkritische Karikaturen über den Propheten Mohammed und seine Anhänger veröffentlicht hatte. Zehntausende Menschen gingen damals in Paris unter dem Motto "Je suis Charlie" ("Ich bin Charlie") auf die Straße.

12.01.25 und 26.01.25, jeweils 11.00 bis 12.15 Uhr, Preis: 5 € zzgl. Museumseintritt In meinen Kalender eintragen

