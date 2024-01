Goslarer Kaiserring 2024 geht an Künstlerin Miriam Cahn Stand: 12.01.2024 19:16 Uhr Die Preisträgerin des Goslarer Kaiserrings 2024 steht fest: Die Schweizer Künstlerin Miriam Cahn soll die Auszeichnung im Oktober erhalten. Ihre Arbeiten seien hochaktuell, urteilte die Jury.

In ihrem Werk beschwöre Miriam Cahn mit großer Eindringlichkeit die "Ungerechtigkeiten und Dramen, die Menschen erleiden oder erleiden müssen, seien sie politischer oder intimer Natur", erklärte die Preisjury am Freitag. Die Malereien, Zeichnungen und Fotografien der 1949 in Basel geborenen Künstlerin seien weltweit in zahlreichen Ausstellungen gezeigt worden. Eindrucksvoll seien dabei die Ausstellung auf der Biennale von Venedig 1984 bis hin zu ihren Ausstellungen 2019 im Haus der Kunst in München und 2023 im Palais de Tokyo in Paris gewesen.

Goslarer Kaiserring wird seit 1975 verliehen

Der undotierte Goslarer Kaiserring, der seit 1975 vergeben wird, gilt als einer der weltweit renommiertesten Preise für moderne Kunst. Die ersten Preisträger waren Henry Moore, Max Ernst und Alexander Calder. Ihnen folgten Pioniere der Gegenwartskunst wie Joseph Beuys, Gerhard Richter oder Christo. Weitere namhafte Preisträgerinnen und Preisträger waren Andreas Gursky, Bridget Riley, David Lynch, Olafur Eliasson und Barbara Kruger. Im vergangenen Jahr haben mit Yuri Albert und Vadim Zakharov erstmals zwei Künstler den Preis erhalten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kunsthandwerk