Schloss Güstrow: Dach und Fassaden sollen bis Ende 2025 fertig sein

Wer sich dem Güstrower Schloss vom Schlossgarten aus nähert, kann bereits einen Abschnitt der bereits restaurierten Süd-Fassade sehen. Hier sind die Gerüste größtenteils wieder abgebaut worden. Doch insgesamt präsentiert sich das Renaissance-Bauwerk noch vor allem als Baustelle. Auch das Dach ist fast komplett fertig - mit neuen Zierschornsteinen und alten Ziegeln.

"Für Außenstehende hat sich die Optik gar nicht so sehr geändert", findet Projektleiter Christoph Heyn, "weil relativ lange die Ziegel schon auf dem Dach liegen - aber halt noch umgedeckt werden mussten. Aber jetzt zeigen die historischen Ziegel nach außen und geben also das Bild wieder, was wir zeigen wollten. Neue Ziegel liegen in einer Schicht drunter und sorgen für Sicherheit und Regendichtigkeit des Daches."

Schloss Güstrow: "Eigentlich sind wir auf der Zielgeraden"

"Man kann sagen, dass wir eigentlich auf der Zielgeraden sind. Wenn die Witterung es zulässt, werden wir also verstärkt in die restlichen Putzarbeiten und Malerarbeiten einsteigen. Es ist das Ziel, und der momentane Ablaufplan gibt das auch her, dass wir zum Ende des Jahres ein Schloss ohne Einrüstung zeigen können", sagt der Projektleiter.

Das Güstrower Schloss ohne Planen und Gerüste, dafür mit neu gedecktem Dach, 280 neuen Fenstern und restaurierter Fassade. Doch wie geht es im Gebäude weiter? Der zuständige Finanzminister Heike Geue sagte bei einem Baustellenbesuch 2022 dem NDR: "Wir können nicht damit aufhören, von außen das Schloss schön zu machen und innen es nicht schön und nicht wirklich auch repräsentativ zu haben. Wann es dann wie losgeht, das wird man sehen. Aber auch vom Finanzminister hören Sie: Was außen schön ist, muss auch innen schön werden."

Eröffnung des Schlosses Güstrow bleibt weiter offen

Nur wann wird das Güstrower Schloss auch innen schön? Die Abteilung "Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern" teilte dem NDR schriftlich mit: "Die vorbereitenden Forschungs-, Planungs- und Konzeptionsarbeiten für eine künftige Ausstellung im Schloss Güstrow laufen seit anderthalb Jahren. Für die Konzeptionierung einer neuen Dauerausstellung haben die Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen einen wissenschaftlichen Kurator eingestellt, welcher aktuell die zukünftige Ausgestaltung der Ausstellung entwickelt."

Neben dieser Abteilung sind auch das Kultur- sowie das Finanzministerium involviert, wenn es um die künftige Nutzung des Güstrower Schlosses geht. Offiziell ließen alle Beteiligten die Fragen unbeantwortet, was künftig im Gebäude präsentiert werden soll und wann das Schloss für Besucher frühestens öffnet.

Brücke entwickelt sich zur größeren Baustelle

Die laufenden Bauarbeiten am eigentlichen Schlossgebäude sollen zwar bis zum Jahresende beendet sein, Projektleiter Christoph Heyn muss sich allerdings noch um eine weitere Baustelle vor dem Schloss kümmern: "Im Zuge der Untersuchung wurde festgestellt, dass die Brücke eigentlich aus mehreren Bauteilen besteht: zum einen aus einer Außenwand-Konstruktion, die noch auf den Architekten Dieussart zurückzuführen ist, und das Innenleben. Es besteht aus wenig qualitätsvollen Zutaten des 19. Jahrhunderts." Weiter erklärt Heyn: "Wir bereiten also gerade einen Teilabbruch des Bauwerkes vor, denn wir werden demnächst anfangen, die Gewölbestrukturen im Brückeninneren abzubrechen."

Dieser sehr schwerfällig wirkende Übergang vom Torhaus zum Haupteingang des Schlosses soll sich 2026 viel leichter präsentieren. "Es ist wieder eine reine Brücke, die aus Außenwänden mit diesen Bögen besteht, und einem Überbau, der die Fahrbahn trägt", erklärt der Projektleiter. Unter dieser Brücke können Besucher des Schlosses auf dem Weg zum oder vom Schlossgarten in Zukunft dann hindurchgehen, vermutlich viel früher als in das Schloss.

