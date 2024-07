Greifswald: Rekordbesuche im Caspar-David-Friedrich-Jahr Stand: 31.07.2024 08:47 Uhr Greifswald meldet in der Halbzeitbilanz Rekordbesuche im Caspar-David-Friedrich-Jahr. Das Jubiläumsprogramm der Stadt wurde von den Besucherinnen und Besuchern mit Begeisterung angenommen.

Die aktuelle Halbzeitbilanz zum Caspar-David-Friedrich-Jahr zeigt Besucherrekorde in Greifswald. Das Pommersche Landesmuseum konnte mit knapp 30.000 Gästen im ersten Halbjahr mehr Besucher verzeichnen als im gesamten Jahr 2023.

Ausgebuchte Konzerte und Stadtführungen

Konzerte, Salons und Stadtführungen seien ausgebucht gewesen, so die Veranstalter. Außergewöhnlich gut besucht waren demnach auch Ausstellungen im Caspar David Friedrich-Zentrum, im Soziokulturellen Zentrum und im Koeppenhaus. Auch die Hotels melden eine gute Auslastung. Im ersten Halbjahr 2024 hätten mehr als 10.000 Menschen das Caspar-David-Friedrich-Zentrum besucht, sagte die Geschäftsführerin Caroline Barth dem NDR. Das seien so viele Gäste wie sonst in einem ganzen Jahr, wenn es richtig gut laufe. Vor allem für den September, an dem sich Friedrichs Geburtstag zum 250. Mal jährt, sind die Bücher bestens gefüllt. Wegen der hohen Arbeitsbelastung sucht das Caspar-David-Friedrich-Zentrum nun neue Mitarbeiter.

Oberbürgermeister Fassbinder: "Konzept voll aufgegangen"

Der Oberbürgermeister von Greifswald, Stefan Fassbinder (Die Grünen), ist zufrieden über die bisherige Resonanz: "Dieses Konzept, Greifswald als Ort zu erleben, wo Caspar David Friedrich geboren wurde, wo er gewirkt hat, wo er sich auch immer wieder Inspiration geholt hat, ist voll aufgegangen. Die Menschen kommen seit Wochen, seit Monaten in die Stadt, besuchen unsere Veranstaltungen."

Stadtwette am 5. September

Bis Ende des Jahres sind noch viele Höhepunkte im Programm. Dazu gehören der Geburtstag des Malers mit einer Stadtwette am 5. September mit dem NDR als Partner und die Präsentation des Gemäldes "Kreidefelsen auf Rügen" ab August im Pommerschen Landesmuseum.

