"Stories in the end" erinnert an Hamburger Feuersturm von 1943

Stand: 24.07.2024 09:20 Uhr

In der Hauptkirche St. Katharinen wird der Veranstaltung "Stories in the end" dem sogenannten Feuersturm von 1943 gedacht. Am 24. Juli vor 81 Jahre hatten britische und amerikanische Luftangriffe einen vernichtenden Feuersturm ausgelöst.