Ruangrupa-Künstler an der HFBK: "Wir sind keine Antisemiten" Stand: 12.10.2022 20:44 Uhr Semesterauftakt an der Hochschule für bildende Künste (HFBK): Die mit Antisemitismus-Vorwürfen konfrontierten indonesischen Gastprofessoren Reza Afisina und Iswanto Hartono wollen mit der jüdischen Gemeinde ins Gespräch kommen.

von Peter Helling

Der Empfang in Hamburg ist kühl. Die jüdische Gemeinde in Hamburg und der Antisemitismusbeauftragte des Senats, Stefan Hensel, fordern die Hochschule dazu auf, die beiden Ruangrupa-Mitglieder auszuladen. Reza Afisina und Iswanto Hartono fühlen sich missverstanden. "Wir sind keine Antisemiten. Wir sind weit davon entfernt", beteuert Hartono. "Wir sind hier um den Dialog fortzusetzen - mit allen die reden wollen." Reza Afisina wiederholt den Kern seiner Gastprofessur - einen schon in Kassel bei der documenta immer wieder geäußerten Gedanken: "Wir wollen vor allem lernen".

Ruangrupa-Mitglieder wollen mit jüdischer Gemeinde sprechen

Ihre Gastprofessur verstehen sie nicht als Unterricht von oben nach unten, sondern eher als eine Dialogplattform. Auch mit der jüdischen Gemeinde in Hamburg möchten sie sprechen, diese hatte die Berufung der beiden Männer aus Indonesien als "Schande für Hamburg" bezeichnet. Hartono und Afisina sagen, in jeder menschlichen Beziehung gebe es eine Möglichkeit sich anzunähern. "Nach Vergebung zu suchen, ist eine humane Geste", sagt Reza Afisina.

Den beiden Künstlern wird eine Nähe zur Israel-Boykottbewegung BDS vorgeworfen. Darauf angesprochen, unterstreichen sie, dass sie jede Form von Gewalt und Diskriminierung ablehnen. "Wir verurteilen jede Form von Diskriminierung und Rassismus genauso wie Tötungen und Gewalt", sagt Iswanto Hartono.

Kunsthochschule will mit Ruangrupa über BDS sprechen

An der Kunsthochschule spürt man Nervosität nach der Diskussion der vergangenen Tage. "Ich finde es ist wichtig über den real existierenden Antisemitismus im Kunstfeld zu sprechen", sagt Nora Sternfeld, Professorin für Kunstpädagogik. Sie war auch documenta-Professorin in Kassel und begrüßt den Besuch der Ruangrupa-Künstler. Sie sieht aber auch Redebedarf. "Auch darüber zu sprechen, dass es BDS als Boykottbewegung gibt. Was es bedeutet, Leute zu boykottieren, weil sie mit einem Staat in Verbindung stehen. Und warum wird das in diesem Fall eben sehr viel öfter gemacht wird als im Fall von allen anderen Staaten."

Schon in Kassel haben sie zur Halbzeit der documenta ein intensives Gespräch mit der jüdischen Gemeinde geführt. Sie glaubt, "dass die HFBK genau der richtige Ort ist, um ernsthaft und ohne es zu überspielen, über diese Fragen zu diskutieren."

Israelische Gastprofessorin plädiert für Dialog

Auch ihre Kollegin die israelische Gastprofessorin Gilly Karjevsky stimmt zu. Man müsse zwischen Kritik an Israel und Antisemitismus unterscheiden. Israelin sein und Jüdin sein, das sei ein Unterschied. Und genau das sei der wichtige Punkt. Ansonsten findet sie den Angriff gegen die beiden Künstler traurig und hysterisch: "Ich rufe die Ankläger und die Menschen, die sich angegriffen fühlen, dazu auf, Verantwortung zu übernehmen und sich die Zeit zu nehmen, diese Gespräche zu führen."

Hochschulpräsident Martin Köttering freut sich auf die beiden neuen Gastprofessoren. "Was wir uns als Hochschule erhoffen, ist, dass die Kollegen miteinander ins Gespräch kommen und auch ihre unterschiedlichen Nuancen in der Betrachtung der wirklich komplizierten Thematik auf den Tisch kommen."

Dass im Lehrplan von Ruangrupa für die israelkritische BDS geworben wird, hält er für ausgeschlossen. Für die einen ein Ärgernis, für andere eine Chance. "Wir sind hier, um zu reden", sagt Iswanto Hartono lächelnd. "Ansonsten wären wir nicht hier."

