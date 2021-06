Museum für Kunst und Gewerbe: Objekte aus 4.000 Jahren Stand: 10.06.2021 16:10 Uhr Das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (MK&G) ist eines der wichtigsten Häuser für Gestaltung in Deutschland und beherbergt rund 500.000 Objekte aus 4.000 Jahren Menschheitsgeschichte.

Auf rund 10.000 Quadratmetern gibt es im Museum für Kunst und Gewerbe Grafikdesign, Plakatkunst, Fotografie, Design, Mode, Musikinstrumente und Keramik zu sehen. Dabei gibt das Museum Einblick in Epochen wie Antike, Mittelalter, Renaissance, Barock, Klassizismus, Jugendstil und Moderne, und die Sammlungen umfassen den europäischen, den islamischen und fernöstlichen Kulturraum. Zu sehen ist auch die ehemalige Kantine des Nachrichtenhauses "Der Spiegel" - sie zog 2012 zusammen mit der Sammlung Design ins Museum für Kunst und Gewerbe ein, nachdem "Der Spiegel" in ein neues Verlagshaus in der Hafencity gezogen war.

Haus für Diskurse

Das 1877 gegründete Museum versteht sich als ein Haus für Diskurse und sieht die Frage der Gestaltung unserer Welt als eines der wichtigsten Themen unserer Zeit. Neu im MK&G ist der "Freiraum" im Herzen des Hauses. Der Pausen- und Projektraum ist während der Öffnungszeiten des MK&G kostenfrei zugänglich und lädt zum Verweilen, Lesen, Arbeiten und Diskutieren ein.

In Sonderausstellungen stellt das MK&G Bezüge zwischen Epochen und Kulturen, Vergangenheit und Gegenwart her und will damit aktuelle und kulturhistorische Themen aufgreifen, die zum Nachdenken anregen.

Museum für Kunst und Gewerbe Steintorplatz

20099 Hamburg

Tel. (040) 42 81 34 880



aktuelle Öffnungszeiten und Eintrittspreise auf der Webseite des Museums

