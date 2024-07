Michelangelos Sixtinische Kapelle in der Kulturkirche Altona Stand: 01.07.2024 12:00 Uhr In der Kulturkirche in Altona sind die weltberühmten Wand- und Deckengemälde aufgestellt und hängen auch in der Luft. Bis September kann man sich also mitten in Hamburg ein bisschen wie in Rom fühlen.

von Daniel Kaiser

Ein Selfie mit Gott oder mit Adam? Kein Problem. Das weltbekannte Bild "Die Erschaffung Adams" in Originalgröße und zum Anfassen nah ist einer der Hingucker der Ausstellung. "Dort bleiben die meisten Besucher stehen", bestätigt Lea Melpignano vom Veranstalter Fever. 34 Fresken sind in der Kirche aufgestellt oder schweben in der Luft.

Es sind die bekannten, opulenten Bilder Michelangelos mit Heiligen und Sündern, mit Propheten und Engeln sowie mit allerlei anderweitigem biblischem Personal. "Es gibt Besucher, die noch nie in der Sixtinischen Kapelle waren, die die Kunst jetzt in ihrer eigenen Stadt sehen können", erläutert Melpignano die Idee, "und solchen, die schon in der Sixtinischen Kapelle waren, geben wir eine neue Perspektive."

Michelangelo ohne Nackenschmerzen

Die Ausstellung war schon in Dutzenden Städten auf der ganzen Welt zu Gast. Und es ist wirklich interessant, etwa Michelangelos "Jüngstes Gericht" in groß und von ganz nah zu erleben, ohne dass man wie im Vatikan von Touristenmassen oder rustikalen Kapellenwärtern weitergeschoben wird. Michaelangelo mal ohne Nackenschmerzen vom Kopfverdrehen.

Im Hintergrund dudelt in der Kirche ein bisschen "Best of Klassik". Vor den Bildern stehen Bänke zum Betrachten -wie in der Kunsthalle. Und dann schaut man den Figuren Michelangelos in die Augen: den verlorenen Seelen im "Jüngsten Gericht" oder den eleganten Prophetengesichtern. Zu jedem Bild gibt es eine Beschreibung, und in einer kostenlosen App findet man einen Audioguide.

Kein Schnäppchen aber lohnenswert

"Wie Michelangelo mit Bewegung und Farbe und Dynamik und Bildkomposition umgeht, ist etwas ganz Besonderes", schwärmt Michael Schirmer, der Pastor an der Kulturkirche St. Johannis, die plötzlich ein vatikanisches Upgrade erhalten hat. "Wir werden uns auch als Gemeinde auf die Ausstellung einstellen und mehrere Gottesdienste zum Thema veranstalten."

Die Karten kosten je nach Besuchszeit zwischen knapp 15 und 19 Euro für Erwachsene. Ein Schnäppchen ist das nicht, und dennoch ist die Event-Ausstellung ein lohnenswertes Erlebnis, einmal ganz anders in die Bildwelt Michelangelos einzutauchen.

Michelangelos Sixtinische Kapelle in der Kulturkirche Altona Mit Repliken der weltberühmten Wand- und Deckengemälde wurde die Kulturkirche in die Sixtinische Kapelle verwandelt. Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr Kartenverkauf: Tickets gibt es im Internet. An der Kasse in der Kirche kann man nur mit Karte zahlen. In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Kulturjournal | 01.07.2024 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Installationskunst Ausstellungen