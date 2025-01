Jason Engelbart: Farbgewaltige, emotionale und abstrakte Computer-Kunst Stand: 07.01.2025 11:30 Uhr Neben Bildern, die mit Pinsel oder Wischtechnik entstehen, gibt es seit einigen Jahren auch Kunst aus dem Computer. Diese Art der Darstellung hat der Hamburger Jason Engelbart für sich entdeckt.

von Kerstin von Stürmer

Jason Engelbart wohnt im Hamburger Westen. Sein zu Hause ist gleichzeitig auch sein Arbeitsplatz, eine Art modernes Atelier. Die Einrichtung ist hell und clean und an den Wänden hängen echte Engelbarts: Großformatige, farbgewaltige Bilder - das sind Werke, die am Computer entstanden sind. Die Idee dafür, hat er von einem berühmten britischen Allround-Künstler: "In diesen Jahren hat David Hockney angefangen auf dem IPad zu arbeiten. Er hat in dieser Form erste Ausstellungen gemacht, die erste war in Kopenhagen. Er hat IPads an die Wand gehängt und man konnte sich durch die einzelnen Werke zappen. Das fand ich wunderbar."

Aus Bad Zwischenahn nach Hamburg zu Designer Peter Schmidt

Vor der Hockney-Inspiration lag das andere Leben des Jason Engelbart. Schon während der Schulzeit wusste er, dass er irgendetwas mit Kunst machen will. Deshalb wollte er weg aus dem heimischen Bad Zwischenahn und ist an die Kunstschule nach Hamburg gegangen. Anschließend ging er zum Hamburger Design Papst: Peter Schmidt. "Als ich dort frisch von der Schule einstieg, war das eine große Herausforderung für mich. Ich habe Peter Schmidt als einen unglaublich positiven und tollen Menschen erfahren."

Kunst am Computer - wie funktioniert das?

Nach Peter Schmidt gründete Jason Engelbart dann seine eigene Agentur, "Die Botschaft" in Hamburg und Berlin. Und mit 50 kam ihm dann die Sinnfrage, was er eigentlich in den nächsten Jahren machen will. "Du hast am Computer die ganzen Jahre als Designer gearbeitet, warum nimmst du nicht dieses Medium und entwickelst deinen eigenen Stil mit diesem Medium?!" Kunst am Computer - auch da geht es zunächst um das wie und die Technik. Jason Engelbart erklärt, wie er am Rechner arbeitet: "Das sind ungefähr 15 Ebenen, auf denen ich das Werk geschaffen habe. Ich habe von hinten nach vorne gearbeitet, das ist auch häufig in der klassischen Malerei üblich, dass ein Künstler, der abstrakt arbeitet, erstmal mit dem Hintergrund beginnt und dann übermalt er es. Ähnlich ist es hier am Computer, nur, dass ich hier durch diesen technischen Prozess die Möglichkeit habe Farben nachzusteuern."

Barocke Leidenschaft und Hingabe für die Kunst

Mit Musik von Bach im Hintergrund entstehen barocke Welten. Die Bilder, die aus dem Computer kommen und in einem aufwändigen Druckprozess hergestellt werden, sind farbgewaltig, emotional und abstrakt. Jeder kann seiner Phantasie freien Lauf lassen, obwohl barocke Putten und wohlgestaltete Frauenkörper immer gegenwärtig in den großformatigen Farborgien sind. "Mich sprechen speziell Deckenfresken oder Wandmalereien aus dieser Zeit an. Es ist toll, es neu zu interpretieren oder es zu abstahieren, in meinem Malprozess am Computer neue abstrakte barocke Werke zu schaffen. Was ich gerne habe, ist das Heilige in der Gesamtstimmung, das Emotionale - das hat sehr viel Frieden in sich." Jason Engelbart ist längst international unterwegs, Galerien in Zürich und New York stellen seine Bilder aus. Das jüngste Projekt ist eine Onlineausstellung, initiiert von Machern in Georgien "Digital Dream" heißt der Titel.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Kulturjournal | 07.01.2025 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Malerei