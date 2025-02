"Enlightenment": Farbenrausch zu Vivaldis "Vier Jahreszeiten" Stand: 12.02.2025 09:34 Uhr In der Show "Enlightenment" wird der ganze Innenraum der Kulturkirche Altona zur Projektionsfläche. Zur Musik von Vivaldis "Vier Jahreszeiten" erstrahlt sie im Farbenrausch vom Beginn des Lebenszyklus' bis zur Erleuchtung.

von Stefanie Wittgenstein

Es hätte Vivaldi gut gefallen, wie seine Musik hier inszeniert wird. Mit Farben, die an der Decke zu Blumen explodieren, den ganzen Raum überziehen mit Motiven aus den Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll.

Musik als Farbenrausch

Antonio Vivaldi war zu seiner Zeit auch ein Meister der Inszenierung, er hat Melodie und Rhythmus ganz neu kombiniert. In der Kulturkirche Altona wird seine Musik nun auch noch in einen Farbenrausch umgesetzt. Die Veranstalter, das Schweizer Künstlerkollektiv Projektil, bieten schon zum dritten Mal eine Mischung aus Konzert und Show hier an. Sie haben die Kirche an der Max-Brauer-Allee zentimetergenau vermessen - und so laufen die Farben oft exakt an den Pfeilern, den Balustraden, den Rändern der nach oben spitz zulaufenden Fenster entlang.

Lebenszyklus vom Beginn zur Erleuchtung

Parallel zu den Jahreszeiten läuft - am Beispiel eines Vogels - ein kompletter Lebenszyklus durch die Bilder: vom jungen, frühlingshaften Beginn, über die starke, sommerliche Mitte des Lebens, den kühlen Verfall - bis hin zur Erleuchtung am Ende: Enlightenment eben. Aber verstehen muss man das gar nicht unbedingt, sagt Roman Beranek, Gründer von Projektil. "In der heutigen Zeit, wo vieles hektisch ist, ist das, glaube ich, etwas, das die Leute sehr schätzen. Es geht nicht um den Intellekt, es geht nicht darum, dass man etwas verstehen muss - sondern, dass man das eben nicht machen muss, dass man es wirklich genießen kann", meint Beranek.

Acht Projektoren zaubern Bilderflut

So richtig eintauchen kann man als Zuschauer wahrscheinlich am besten auf einem der Sitzsäcke, die vorne im Altarraum verteilt sind. Da lohnt es sich, rechtzeitig vor dem gebuchten Zeitfenster da zu sein, damit man einen Platz bekommt, um sich zurückzulehnen, nach oben zu gucken und zu entspannen. Acht Projektoren zaubern die Bilderflut an Decken und Wände der ganzen Kirche. Manche Szenen haben wirklich eine hypnotische Wirkung. "Das Ganze ist mir so unter die Haut gegangen, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, also hat sich gelohnt - top", lobt eine Besucherin die Show. Das immersive Vivaldi-Erlebnis dauert jeweils eine halbe Stunde.

Alle Infos zu Enlightenment in der Kulturkirche Altona finden Sie hier. Die Show läuft an variierenden Wochentagen mehrmals pro Abend - und ist bis zum 23. März zu sehen.

