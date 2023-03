Symbol der Deutschen Teilung: Elbbrücke Dömitz bekommt neue Funktion Die Eisenbahnbrücke über die Elbe bei Dömitz ist ein Mahnmal der deutschen Teilung. Jetzt wird der Rest der Brücke auf der niedersächsischen Elbseite umfassend saniert - eine Aussichtsplattform soll entstehen.

von Axel Seitz

Jürgen Meyer kennt die Dömitzer Eisenbahnbrücke, seit er ein Kind ist. "Diese Brücke steht natürlich für Vieles: Denkmalpflege, Zweiter Weltkrieg, Teilung Deutschlands und außerdem ist sie jetzt neu mittendrin gelegen im Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue", sagt der Bürgermeister der Samtgemeinde Dannenberg. Bis zum Frühjahr 1945 überquerten Züge an dieser Stelle den Fluss. Nach einem Luftangriff konnte die Eisenbahnbrücke nicht mehr genutzt werden, die deutsche Teilung verhinderte einen Wiederaufbau.

Freier Blick auf Elbe und Wiesen

Auf der einen Seite sei die Brücke als Mahnmal zu sehen, sagt der Bürgermeister, er richtet seinen Blick aber auch in die Zukunft. "Wie kann ich diesen Naturraum erleben, ohne dass ich eigentlich das Gebiet betrete?" Erleben sollen Besucher diesen Naturraum - den Blick auf Elbe und Wiesen - von der Brücke aus, erzählt der verantwortliche Architekt Ralf Pohlmann: "Geplant ist, in der Mitte der Brücke einen 2,50 Meter breiten Gehsteig aufzusetzen - quasi schwebend über dem historischen Bestand." So erkenne man auch klar, was alt und was neu ist. Der Steg soll aus Stahl gebaut werden, ebenso wie die Brücke selbst, erklärt Pohlmann. "Und nach unten hin geschlossen, nur in den Aufweitungen, die wir in der Mitte eines jeden Bogens vorsehen, um Ruhezonen zu haben oder Verweilflächen, dort wird eben auch eine Transparenz nach unten hergestellt, über Gitterroste, so dass man also wirklich auch sehr viel sehen kann von dem historischen Teil der Brücke."

Ideen, wie die Reste der Brücke einmal genutzt werden könnten, gab es schon seit 1985. Doch erst in den vergangenen drei Jahren wurden die Überlegungen konkreter und im vergangenen Juni begannen die Bauarbeiten, erzählt Jürgen Meyer: "So haben wir den ersten Bauabschnitt konzipiert, der die Sanierung der Pfeiler und der Brückenbögen mit beinhaltet."

Birken wachsen aus den Natursteinpfeilern

Insgesamt gibt es noch 16 Brückenpfeiler, sagt Pohlmann. "Eine der großen Maßnahmen ist, die Pfeiler, die aus Naturstein gemauert wurden instand zu setzen." Sie stammten aus dem Jahr 1873 - dem Baujahr der Brücke. So haben die Pfeiler gelitten, erklärt der Architekt: "In den letzten 70/80 Jahren sind die Pfeiler in keiner Weise gepflegt worden und durch die nicht-beweglichen stählernen Aufbauten haben sich Risse gebildet. Und in diesen Rissen haben sich dann eben Pflanzen angesiedelt, unter anderem eben auch Birken, die mit sehr, sehr großen Wurzeln mittlerweile in diese Brückenpfeiler eingedrungen sind."

"Skywalk" an der Elbtalaue

Ralf Pohlmann verweist zudem darauf, dass auch die Brückenlager repariert wurden und eben auf dem damaligen Gleisbett nun ein Teil der begehbaren Aussichtsplattform verlegt wird: "Dieser Skywalk, so wie er genannt wird, ist eigentlich geplant bis zum Schluss bis an die Elbe ran. Wir werden aber in diesem Bauabschnitt nur vier der 16 Bögen damit ausstatten können, weil dann tatsächlich das Budget auch erstmal ausgereizt ist".

Bis zum kommenden Juni sollen sämtliche Arbeiten des 1. Bauabschnitts abgeschlossen sein und im August, so Bürgermeister Jürgen Meyer, wird die umgestaltete Brücke eröffnet: "Wir haben im Moment den 25. August ins Auge gefasst. Wir wollen auch hochrangige Politiker einladen. Wir sind im Moment in Gesprächen mit dem Bundespräsidialamt. Wir möchten aufgrund der Bedeutung dieses Baudenkmals gern den Bundespräsidenten dabeihaben."

Museum in Dömitz einbinden

Zwar stehen die Brückenpfeiler auf niedersächsischer Seite und in Dömitz sind bereits zu DDR-Zeiten alle Brückenreste abgerissen worden, doch es gibt auch bereits Ideen für die mecklenburgische Seite, erläutert der Bürgermeister. "Der Teil der Kasematte, der heute steht, da gab es eine Dependance auf der Dömitzer Seite und die Idee, die da ist, dass wir auf der Seite vielleicht eine Dependance erstellen, künstlerisch gestaltet. Wir möchten gerne in das Gesamtkonzept auch das Museum in Dömitz mit einbinden, weil die eine richtig tolle Ausstellung zum Thema Dömitzer Eisenbahnbrücke haben."

Zukunft der Dömitzer Eisenbahnbrücke gesichert

Die unter Denkmalschutz stehende Dömitzer Eisenbahnbrücke ist jetzt zumindest gesichert, dass sie vielleicht einmal wieder ganz über die Elbe führen könnte, dieses Vorhaben halten alle Beteiligten allerdings derzeit für unrealistisch.