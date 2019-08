Stand: 30.08.2019 14:17 Uhr

Eröffnung: Max-Ernst-Ausstellung in Neumünster

Max Ernst gilt als Surrealist und damit Vertreter jener Kunstströmung, die ab den 1920er-Jahren radikal mit dem Abbildhaften brach, weil sie den Träumen und dem Unbewussten eine größere Bedeutung gab. Die Herbert-Gerisch-Stiftung in Neumünster geht dieser veränderten Sicht auf die Welt nun in der Ausstellung "Blättersitten und Muschelblumen - Max Ernst und die Erfindung der Natur" nach. Gezeigt werden 180 Grafiken und Plastiken des großen Künstlers.

Selten hat man die Jugendstilvilla Wachholtz so dunkel gesehen. Aus der Bel Étage geht kein Blick in den Skulpturenpark, die Fenster sind verhängt. Dafür reiht sich Blatt an Blatt, kostbare Zeichnungen und Druckgrafiken, fein ausgeleuchtet. Es ist die rätselhafte Welt des Max Ernst, die entdeckt werden will und die Ulrich Krempel in der Ausstellung "Blättersitten und Muschelblumen" als Kurator ausgebreitet hat: "Eigentlich beginnt alles in diesem wunderbar weiß-grauen Raum, der der erste vollständige Raum dieser Ausstellung ist. Und in diesem breitet sich die Serie "Histoire Naturelle" von Max Ernst aus - 1926 in Paris publizierte Lichtdrucke nach Frottagen."

Durch Papier geriebene Gegenstände

Diese sogenannte Frottagen (Materialabdruck) sind erstmal nichts weiter als durch Papier geriebene Gegenstände. Max Ernst hat dafür Maserungen von Dielenböden oder besondere Pflanzen verwendet, die er 1924 in seinem ersten selbstgewählten Exil in Frankreich sah und aus denen er irgendwelche Gestalten herauslas. "Wir stehen vor diesen schwarz-weißen Arbeiten und entdecken Abdrücke von Strukturen, die wir kennen: von Schränken, von Oberflächen und ähnlichem. Max Ernst erzählt, wenn man seine Arbeiten verfolgt, eine Art Schöpfungsgeschichte", so Krempel, ehemaliger Direktor des Sprengel Museums Hannover.

Strukturen anderer Oberflächen

Diese Schöpfungsgeschichte beginnt mit einem geradezu leeren Konzept, in dem sich erste Planeten bilden. Und wo es plötzlich Bäume gibt und Florales. Immer aber sind die Strukturen von anderen Oberflächen gestohlen. Wie auch bei den Tieren: Eine Libelle zeigt Abgeriebenes von Pflanzen, ein gekreuzigter Vogel eine Holzmaserung, ein mammutartiges Nashorn, Wollstrukturen. "Es ist auch fantastisch.

Man kann hier Science Fiction-Elemente entdecken. Man kann sich vor solchen Blättern Ausblicke in ganz ferne Galaxien einbilden. Wenn man sich vorstellt, dass das im Jahr 1925 entstanden ist, vor fast 100 Jahren, dann ist das schon irrsinnig modern", sagt Krempel.

Max Ernst und die Surrealisten haben versucht, Dinge in die Welt zu setzen, die es so nicht gibt - durch die Mobilisierung des Unbewussten. Sie haben Freud gelesen und die Psychoanalyse studiert. Sie seien durchweg sehr gebildet gewesen, erzählt der Kurator: "Es gibt bei den Surrealisten den Begriff des Automatischen Schreibens. Während man schreibt, entwickelt man die Dinge weiter. Das intellektuelle Bewusstsein kontrolliert das gar nicht. Und so erschafft Max Ernst seine Figuren, indem er zeichnet und die Dinge sich allmählich entwickeln."

Versteckte Abbildung von Max Ernst und seiner Frau

Der Rote Salon ist ein weiterer Raum der Ausstellung. Auf einem tiefen Bordeaux-Ton leuchten kleine graphische Blätter - eine Folge von Anfang der 50er Jahre: das Schnabelpaar. Es stellt Max Ernst und seine Frau Dorothea Tanning in Köln dar. Von der Zerstörung der Stadt sieht man wenig. Dafür zwei Figuren, die sich in inniger Umarmung tanzend fortbewegen.

"In verschiedenen Variationen stehen die beiden uns immer wieder gegenüber und sehen gar nicht so menschenähnlich aus - sondern wie diese Vögel. Die tauchen in den Werken von Max Ernst immer wieder auf. Und der Vogel ist, weil er fliegen kann, unabhängig. Gleichzeitig ist er elegant. Es ist sehr spannend zu sehen, wie Max Ernst mit einem Strich zwei Wesen erscheinen lassen kann", sagt Krempel.

Humorvoller Spötter mit tragischer Vergangenheit

Im Flachbau der Galerie nebenan stehen die Plastiken die Assistenten, beides seltsam verspielte Figuren in Blockform. Max Ernst hat dafür Gips in Tüten gegossen und kantige Wesen aus mit Bronze überzogen geschaffen, die mit ihren Glupschaugen breit in die Welt grinsen.

"Das ist der ganze Zauber bei Max Ernst! Er ist so ein humorvoller Spötter gewesen. Bei allem Schlimmen, was ihm passiert ist, das frühe Wegrennen-Müssen vor den Nazis, die Tatsache, dass seine schönsten Bilder von diesen beschlagnahmt wurden und dass seine erste Frau in einem deutschen KZ umgebracht wurde. Das sind alles Dinge, die es um so wichtiger machen, vor solchen Arbeiten zu bewundern, dass ihm das Spielerische trotz all der Gruseligkeiten doch nicht abhandengekommen ist", sagt Krempel.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 11.00 - 18.00 Uhr

(April bis September: 11.00 - 18.00 Uhr)

Samstag und Sonntag 11.00 - 19.00 Uhr

Montag und Dienstag geschlossen Hinweis: Der Ort ist leider nur bedingt barrierefrei. In meinen Kalender eintragen

