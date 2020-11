Deutsch-deutscher Kunsthandel: Legal oder ominös? Stand: 23.11.2020 15:43 Uhr Zwei Kugelkopfschreibmaschinen und ein Diaprojektor - das war der Tauschwert für ein Gemälde aus dem 19. Jahrhundert von Willem Gruyter. In den 70er-Jahren ging das Bild vom Schifffahrtsmuseum Rostock in den Bestand des Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven. War dieses Tauschgeschäft legal? Beitrag anhören 4 Min

von Sylvie Kürsten

"Ich habe gemerkt, dass in den Angaben Unstimmigkeiten sind und dachte: 'Dem musst du jetzt mal nachgehen'. Es hat meine Neugierde geweckt", sagt Kathrin Kleibl. Sie ist Provenienzforscherin am Schiffahrtsmuseum Bremerhaven. Vor zwei Jahren ist sie über das opulente Werk des Niederländischen Malers Willem de Gruyter gestolpert, welches aus dem Bildgedächtnis der Stadt nicht mehr wegzudenken ist. Und sie wunderte sich, dass es 1983 inventarisiert wurde, der vermeintliche Stifter aber schon zehn Jahre zuvor verstorben war.

Bild gehörte einst ins Rostocker Schiffahrtsmuseum

"Als ich von einem Mitarbeiter hörte, dass das Bild wahrscheinlich aus dem Schifffahrtsmuseum in Rostock stammt, habe ich gedacht: Da rufe ich doch die Kollegen gleich da mal an und frage nach, ob sie irgendwelche Angaben haben", erzählt Kleibl. Bei Peter Danker-Carstensen trifft Kleibl auf offene Ohren. Der Historiker und pensionierte Museumsdirektor hat sich an dem Bild schon acht Jahre lang die Zähne ausgebissen. Es gehörte nämlich mal in die Sammlung des Rostocker Schiffahrtsmuseums, an das er 1994 als Chef aus Westdeutschland gekommen war.

"Ich musste lernen, damit umzugehen, dass man mir alles Mögliche erzählen konnte, weil mir das Vorwissen über dieses Haus, über die Sammlung und über die Objekte fehlten. Was dieses verschwundene oder eingetauschte Gemälde angeht, gab es nur immer mal hinter vorgehaltener Hand Gerüchte. Das musste wohl nicht mit ganz rechten Dingen zugegangen sein", sagt Danker-Carstensen.

Mit der Wende wird das Bild zum Thema

Erst mit der Wende wird das Bild in der Öffentlichkeit ein Thema. Ab 1990 ermittelt die Staatsanwaltschaft. 1991 ging ein Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft allgemein dem Verbleib von Kulturgütern in Rostock nach. Das Fazit damals: Das Bremerhaven-Gemälde ist offenbar 1976 ganz legal in den Westen getauscht worden. gegen zwei Kugelkopfschreibmaschinen und ein Dia-Projektor im Gegenwert von 11.000 D-Mark. Zum Schluss hieß es: alles korrekt abgewickelt. Aber war das wirklich so?

"Der Arbeitsauftrag des Untersuchungsausschusses, Licht in das Dunkel der vielen Hundert verschwundenen Kulturgüter aus Rostocker Museen zu bringen, konnte gar nicht erfüllt werden, weil dem Ausschuss die Akten des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) standen noch nicht zur Verfügung standen. Und - was vielleicht genauso wichtig ist - es die Netzwerke der Genossen noch gab", erklärt Danker-Carstensen.

Stasi ermittelte gegen Direktor in Rostock

Auch Johannes Lachs, der Direktor des Schiffahrtsmuseums Rostock, gehörte dazu. Er war der Mann, der den Bildertausch eingefädelt und bei den obersten Kulturgenossen angemeldet hatte. Doch offenbar änderten diese ihre Meinung, wie Carstensen in dem Operativen-Stasi-Vorgang "OV Kogge" heute entdeckt. Sie wollten, dass Lachs 1982 seinen Chef-Posten für den aufgeflogenen Stasi-Agenten Jörg Meyer räumt. Dieser half als IM selbst ordentlich nach, dem auf der Abschussliste stehenden Lachs mit dem Bild etwas anzuhängen. So ermittelte die Stasi, hoffte, ihn wegen illegaler Ausfuhr von Kulturgut zur Verantwortung ziehen zu können. Aber sie scheiterte. Mehrere in den Fall verwickelte Personen meinten, "dass das MfS keine Möglichkeit hat, die Sache mit dem Bild zu einem positiven Ergebnis zu bringen, weil zu hoch gestellte Persönlichkeiten hierin verwickelt seien".

"Das hat das MfS wunderbar dokumentiert, dass hohe SED-Funktionäre sowohl beim Rat des Bezirkes als auch beim Kulturministerium in Berlin eingeweiht waren und diesen Deal durchgewunken haben. Da stieß dann sogar das MfS an seine Grenzen, obwohl sie auch gerne gegen eigene Genossen ermittelt haben", so Danker-Carstensen.

Viele Fragen bleiben

Und im Westen, im Bremerhavener Schiffahrtsmuseum: War man sich damals all dessen bewusst? Provenienzforscherin Kleibl hat diese Wahnsinns-Geschichte mittlerweile im Inventar dokumentiert. Das Bild gilt hier als Eigentum. Doch es bleiben Fragen: Hat man im Westen wissentlich die missliche Lage der Kollegen im Osten ausgenutzt? War der Wert des Bildes richtig geschätzt und damit eine Ausfuhr überhaupt legal? Kleibl sagt: "Ich denke, das muss man immer in dem Spiegel der Zeit sehen."

Der Fall ist einer von über 100 Einträgen in einem im Frühjahr erschienen Findbuch, welches Hinweise zur Beteiligung des MfS bei DDR-Kulturgutverlusten liefert. Hervorgegangen ist es aus einer Kooperation der Stasi-Unterlagenbehörde mit dem Deutschen Zentrum Kulturgutverluste. Dieses hält am 30. November eine Online-Fachtagung zum Kulturgutentzug in der DDR ab.

