Christos letztes Projekt: Erste Lübecker Stoffe gehen auf die Reise Stand: 11.08.2021 17:45 Uhr Das Projekt des Verhüllungskünstlers Christo, den Pariser Arc de Triomphe einzupacken, wird verwirklicht. In Lübeck wird dafür genäht - und nun auch schon verpackt.

Der Arc de Triomphe soll verhüllt werden. Viele Jahrzehnte plante der 2020 verstorbene Verpackungskünstler Christo dieses Projekt. Nun wird es doch noch Wirklichkeit. Die Lübecker Firma Geo - die Luftwerker, die schon 2013 am Christo-Projekt "Big Air Package" mitgearbeitet hat, ist erneut dabei. Die Firma näht die Stoffbahnen für das Verhüllungsprojekt. Die ersten Ballen gingen nun auf die Reise. Für das gesamte Kunstwerk werden 15 Tonnen Stoff benötigt.

Start am 18. September in Paris

Rund um die Uhr arbeiten derzeit Teams in Paris an den Vorbereitungen zur spektakulären Verhüllung des Pariser Triumphbogens. Bis zur offiziellen Einweihung am 18. September sind es zwar noch einige Wochen hin. Doch jetzt schon locken die Vorbereitungen zahlreiche Schaulustige an. Bis zum 3. Oktober kann die Installation dann besucht werden.

Jahrzehntelang hatte das Künstler-Ehepaar Christo und Jeanne-Claude das Projekt in Paris geplant. Nach Jeanne-Claudes Tod machte Christo alleine weiter, doch die Verwirklichung erlebt auch er nicht mehr mit. Der Künstler starb am 31. Mai 2020 in New York im Alter von 84 Jahren.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 10.08.2021 | 19:30 Uhr