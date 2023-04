Mediathektipps: "Ein Schritt zum Abgrund", "Ziemlich beste Stiefmutter" und "Conti" Stand: 08.04.2023 11:19 Uhr In den Mediathekstipps spielen Frauen eine zentrale Rolle. Dabei überzeugen Désirée Nosbusch als Anwältin und Petra Schmidt-Schaller als Ärztin und betrogene Ehefrau. Außerdem geht es um die junge Prune, die sich in einen älteren Mann verliebt.

von Anja Rosenow-Sottorf

"Ein Schritt zum Abgrund": Eine betrogene Ehefrau lässt die Dinge nicht laufen

"Ich habe ein langes blondes Haar auf Christians Schal gefunden."

"Ein langes blondes Haar? Und jetzt glaubst du, dass er dich betrügt?" Zitat aus "Ein Schritt zum Abgrund"

Das Misstrauen ist gesät. Und Jana, eine erfolgreiche Ärztin mit vermeintlich guter Ehe, findet noch mehr Anhaltspunkte für Christians Untreue. Als sie ihn damit konfrontiert, streitet er ab.

"Ich will's dir nicht beweisen und ich will dich nicht erwischen. Ich will einfach, dass du sagst: 'Jana, ich habe Scheiße gebaut, ich habe was mit einer anderen.'"

"Ich habe keine Affäre." Zitat aus "Ein Schritt zum Abgrund"

Diese Lüge ist für Jana unerträglich. Sie erfährt, dass alle in ihrem Umfeld längst von der Affäre wissen und anscheinend kein Problem damit haben.

"Alle machen das - andauernd. Es redet nur keiner drüber." Zitat aus "Ein Schritt zum Abgrund"

"Ein Schritt zum Abgrund" ist ein spannender Vierteiler. Er setzt sich mit einer hervorragend spielenden Petra Schmidt-Schaller intensiv mit der Seite einer betrogenen Ehefrau auseinander, die die Dinge nicht laufen lassen will. Bis 1. April 2024 in der ARD Mediathek.

"Ziemlich beste Stiefmutter": Spritzige französische Comedy

"Ich habe schon viel erlebt, ein heimliches Kind aber noch nicht." Zitat aus "Ziemlich beste Stiefmutter"

Prune ist 25 und Stand-up-Komikerin. Eigentlich arbeitet sie gerade an ihrem ersten eigenen Programm, doch dann platzt Francis in ihr Leben.

"Er ist anders."

"Wieso, ist er dick? Macht doch nix."

"Besser." Zitat aus "Ziemlich beste Stiefmutter"

Prune ist richtig verknallt. Francis ist zwar locker 20 Jahre älter, aber das stört sie nicht. Ihre Freunde freuen sich nicht wirklich für sie.

"Ich mochte die Abmachung, die wir hatten. Du weißt schon, unser Treffen, um Liebe zu machen ab und an. Ich habe mich daran gewöhnt." Zitat aus "Ziemlich beste Stiefmutter"

Prune aber hat nur noch Francis im Kopf. Doch als sie mehr über ihn erfährt, wird's plötzlich kompliziert. Francis hat eine Tochter.

"Hey, ich bin Stiefmutter." Zitat aus "Ziemlich beste Stiefmutter"

Ja, vielleicht, aber Francis Tochter sieht das etwas anders und macht Prune das Leben schwer. Die acht Teile der spritzigen französischen Comedy-Serie "Ziemlich beste Stiefmutter" sind bis zum 6. Mai in der ARD Mediathek zu sehen.

"Conti - Meine zwei Gesichter": Detailreicher Krimi mit Désirée Nosbusch

Die erfolgreiche Star-Anwältin Anna Conti steckt in einer Krise. Ihr Ruf ist seit einem angeblichen Sex- und Drogenskandal dahin.

"Seit Monaten verkriechst du dich hier wie ein frustrierter Teenager bei Mama unter der Bettdecke. Du hast Angst. Du musst mal wieder auftauchen, Anna!" Zitat aus "Conti - Meine zwei Gesichter"

Schließlich holt sie der Fall um die Sängerin Liz Jordan wieder aus ihrem Rückzugsmodus heraus. Liz soll ihr Baby umgebracht haben. Die Medien starten eine Hetzjagd, das Urteil der Öffentlichkeit ist gefällt. Bei der Staatsanwaltschaft trifft Conti auf ehemalige Bekannte.

"Frau Conti, sind Sie sicher, dass das der richtige Fall für Sie ist? Kapitalstrafsachen sind meines Erachtens nicht Ihr Fachgebiet, oder?"

"Mein Fachgebiet sind Menschen."

"Sie wissen nicht, worauf Sie sich hier einlassen."

"Es bleibt dabei: Ein Mensch wird belastet, der sich nicht verteidigen kann. Von der einzigen Person, die sich am Tatort befand. Ist das Ihre Vorstellung eines dringenden Tatverdachts?" Zitat aus "Conti - Meine zwei Gesichter"

Als die junge Sängerin gesteht, scheint der Fall für Conti aussichtslos. In dem detailreichen Krimi "Conti - Meine zwei Gesichter" spielt Désirée Nosbusch als Anwältin sehr überzeugend. Zu sehen bis zum 6. April 2024 in der ZDF Mediathek.

